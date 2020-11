Serensia, le spécialiste de la digitalisation et de l’automatisation administrative et comptable, lève 3 millions d’euros

Serensia propose un logiciel de traitement des documents administratifs et financiers qui permet aux entreprises d’automatiser sereinement leurs comptabilités clients et fournisseurs. Serensia utilise pour cela un ensemble de technologies originales développées par ses équipes, et intégrées dans une solution unique : des connecteurs EDI et ERP, des API, une application de « data extraction » de PDF, des interfaces de consultation et de workflow et un module de Business Intelligence.



Depuis sa création en 2004, Serensia a gagné la confiance d’utilisateurs publics et privés divers tels que RATP, Elogie, CDC Habitat, EDF, Vilogia, Billon Immobilier, HSBC, Picard Surgelés, Total Direct Energie, Dalkia, Orange, SFR... ainsi que de la plateforme publique Chorus Pro et de partenaires éditeurs exigeants comme Aareon, Sopra Steria et Cegid.



La digitalisation au service de la robotisation des processus administratifs et comptables



Le credo d’Emmanuel Flesselles, le fondateur et Président de l’entreprise, est d’aider les entreprises à aborder sereinement leurs projets de dématérialisation des documents administratifs et financiers (factures, commandes, avis de paiement...), au milieu d’un environnement pourtant très complexe : cadre réglementaire changeant, réseaux d’échanges avec de multiples intervenants, formats électroniques non standardisés...



En affranchissant ses clients de cette complexité, Serensia leur permet de tirer l’entier bénéfice de la suppression du papier avec une capacité à traiter 100% des flux entrants ou sortants, un degré d’automatisation maximal et une approche « clé en main ».



Il assure : « Grâce à l’approche globale et intégrée de Serensia, nos clients vont au bout des gains qualitatifs et quantitatifs de la dématérialisation et basculent dans une automatisation sereine ! »



Un plan de développement ambitieux



Serensia a sollicité cette levée de fonds auprès d’investisseurs en capital en vue de financer son plan ambitieux de développement commercial et d’innovation technologique.



Au niveau commercial, Serensia va promouvoir plus largement sa solution et prévoit d’accroître significativement son portefeuille d’entreprises utilisatrices (ETI et Grands comptes) et de partenaires éditeurs de logiciels complémentaires, en France puis à l’international.



Au niveau technique, Serensia va renforcer son équipe d’ingénieurs R&D afin d’enrichir son offre, en s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies comme l’Intelligence Artificielle (IA) et l’automatisation des processus par la robotique (RPA).



Comme l’indique Thierry de Chambure, Directeur général de Financière Fonds Privés, « Serensia est une société à forte dimension technologique avec des équipes très expérimentées ; nous sommes heureux de permettre à des PME de cette qualité de se financer à la hauteur de leurs ambitions pour contribuer à créer de nouvelles success stories à la française. »



L’arrivée d’un manager expérimenté, Patrick Schuller



La première action de ce plan ambitieux a été pour Serensia de recruter un nouveau dirigeant, en charge d’épauler le fondateur de l’entreprise et de mettre en œuvre son plan de développement.



Ainsi Patrick Schuller rejoint l’entreprise comme Directeur général. Diplômé de l’EM Lyon, Patrick s’est spécialisé dans l’amélioration de la performance des directions financières, d’abord comme financier opérationnel et consultant. Passionné par la transformation digitale de la fonction finance, il s’investit ensuite dans le développement de la dématérialisation fiscale des factures dès les années 2000. Il a à son actif la constitution d’un leader européen de ce marché, au sein de la start-up Deskom puis du groupe Cegedim. Il déclare : « je suis heureux d’apporter mon expérience et mon expertise de ce métier à Serensia dont la solution, extrêmement performante, mérite une place de premier plan sur ce marché ».



Emmanuel Flesselles ajoute : « Grâce à ses 20 ans d’expérience dans ce secteur et un « track record » remarquable, Patrick est un des professionnels les plus reconnus sur ce marché en France et en Europe. Je suis convaincu qu’il va permettre à Serensia d’atteindre une nouvelle dimension. »