Siemens et SAS s’associent pour délivrer une solution analytique pour l’IoT intégrant de l’IA pour l’edge computing et le cloud

Siemens Digital Industries Software et SAS annoncent la création d’un nouveau partenariat. Ce dernier permettra aux entreprises de créer de nouvelles solutions IoT pour l’edge et le cloud computing en tirant parti de l’expertise analytique de SAS et de l'analyse de streaming open source de MindSphere. Les utilisateurs bénéficieront des fonctionnalités d’analyse prédictive et avancée de SAS au sein de MindSphere, et pourront ainsi accélérer leur adoption de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets. De par leurs puissantes capacités de maintenance prédictive / prescriptive et de gestion optimisée des performances des équipements, ces nouvelles solutions offrent aux clients issus de secteurs variés (fabrication industrielle, santé, énergie et services publics, villes intelligentes, transports et automobile) de nombreux bénéfices, dont une productivité accrue et une réduction des risques opérationnels.



Siemens et SAS vont collaborer afin d’offrir à leurs clients une IA embarquée quasiment en temps réel pour leurs objets connectés, à commencer par des capacités d’analyse de flux de données. Ces solutions devraient être disponibles dans le courant de l’année.



« SAS est un leader mondial de l’analytique avancée, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. Nous sommes ravis de proposer leur expertise sur MindSphere », déclare Stephen Bashada, vice-président exécutif et directeur général de Siemens MindSphere. « Réunies, notre excellente connaissance du secteur industriel et l’expertise analytique de SAS représentent un grand pas en avant pour l’IoT. »



En rendant l’IA intuitive tout en facilitant l’exploitation de son potentiel à échelle réelle, ce partenariat va donner naissance à un Framework de classe mondiale pour les clients. Les entreprises s’appuyant à la fois sur SAS et MindSphere pourront porter et déployer des modèles SAS développés précédemment en natif dans MindSphere, tandis que les nouveaux utilisateurs bénéficieront de puissantes capacités d’analyse.



« Le pédigrée de Siemens en matière de ressources opérationnelles, de logiciels et de processus innovants est sans égal. » Leur engagement dans la transformation digitale de l’ensemble des secteurs offre une plateforme unique permettant à l’Internet des Objets de concrétiser pleinement son potentiel grâce à l’IA », déclare Jason Mann, vice-président de la division IoT de SAS. « Notre partenariat aidera nos clients à tirer plus vite parti de cette technologie révolutionnaire. »



MindSphere est le système d’exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le cloud qui connecte des objets physiques à l’univers du numérique, et permet de proposer de puissants services numériques et applications industrielles favorisant la réussite des entreprises. Avec ce produit, Siemens offre également à un riche écosystème de partenaires la possibilité de développer et livrer de nouvelles applications vouées à servir de bases à de nouveaux modèles économiques. Grâce à des API riches en fonctionnalités, les applications MindSphere peuvent être développées rapidement et simplement par Siemens, ses partenaires, ou directement par les clients. Les entreprises disposent ainsi des outils nécessaires pour optimiser l’idéation, la conceptualisation, la réalisation et l’utilisation de leurs produits ; et intégrer des données issues de l’Internet des objets sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’accroître leur rendement et stimuler l’innovation.



Les technologies d’IA et IoT de SAS prennent en charge une variété d’environnements, et s’adaptent à l’évolution des besoins et à tous les scénarios (données IoT dans les objets ou dans le cloud). Grâce aux solutions analytiques dédiées de l’éditeur, les leaders métier et technologiques peuvent comprendre les modes de fonctionnement et le comportement des machines ; formuler des prédictions rapides et précises ; et prendre des décisions optimales en toute confiance, tout en réduisant les mouvements de données, la latence et les coûts de stockage.



Les algorithmes avancés de SAS sont capables de collecter et d’analyser d’importantes quantités de données issues de systèmes de contrôle industriel, et de faire converger technologies de l’information et technologies d’exploitation en s’appuyant sur les connaissances ainsi obtenues pour mettre en place des processus opérationnels et métiers intelligents. Grâce aux investissements effectués par l’éditeur pour offrir une compatibilité avec des outils open source d’analyse des données de l’IoT, les data scientists sont en mesure de programmer dans le(s) langage(s) de leur choix, tout en profitant de la résilience et de l’évolutivité de SAS. Ses solutions transforment la façon dont les équipes informatiques ainsi que les équipes de production traitent les données et en extraient des informations. De ce fait, les clients peuvent désormais identifier des schémas ainsi que des tendances qu’ils n’auraient jamais remarquées autrement. L’offre SAS IoT Analytics et son IA embarquée représentent ainsi un facteur de différenciation majeur qui permet aux entreprises de tirer la valeur réelle de leurs données.