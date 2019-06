Sinaaps, la solution de détection des anomalies du transport de marchandises par l'IA, accélère son développement avec une levée de fonds de 5 millions d'euros !

Le transport est devenu, notamment avec l'essor du e-commerce, un triple enjeu majeur de compétitivité pour les entreprises. Il est l'un des principaux postes de coûts, le garant d'une promesse client respectée et un levier essentiel de la politique RSE. C'est aussi un secteur complexe, atomisé, avec plus de 500 000 entreprises en Europe et de multiples parties prenantes et outils pour chaque expédition. Il en résulte une grande volumétrie de données, largement hétérogènes, traitées de façon silotée. Elles sont, en somme, inintelligibles et inexploitables digitalement. Les entreprises ne parviennent donc ni à identifier les anomalies cachées pesant sur la performance ni à mettre en place les bons plans d'action.



La solution SaaS Sinaaps, qui s'adresse aux industriels, distributeurs, e-commerçants mais aussi aux transporteurs, répond à cette problématique en s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA). En premier lieu, elle automatise le traitement des données hétérogènes afin de les rendre intelligibles et offre une visibilité inédite sur la performance. Sur cette base, ses algorithmes détectent les anomalies et identifient leurs causes racines pour les trois grands défis du transport : les coûts, le respect de la promesse client en livraison et les émissions de gaz à effet de serre (GES).



Avec cette levée, bp2r accélère la croissance de Sinaaps en France et se donne les moyens d'étendre son déploiement en Europe. Au-delà d'un dispositif commercial renforcé significativement pour accompagner cette croissance, bp2r poursuit ses investissements dans Sinaaps et son pôle R&D, constitué de chercheurs expérimentés travaillant sur l'enrichissement des fonctionnalités IA de la solution.



Laurent Recors, CEO de bp2r et de Sinaaps, déclare : « Sinaaps est née de la conviction que le transport a désormais une importance vitale pour les entreprises. Cette levée nous permettra d'anticiper les besoins de nos clients et de soutenir nos ambitions. Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne Calcium Capital, qui accompagne les PME à fort potentiel de croissance pour les aider à devenir des leaders sur leurs marchés ».



Cédric Duchamp, Managing Partner de Calcium Capital, complète : « L'expertise métier des équipes de bp2r est largement reconnue depuis des années. Comme eux, nous sommes persuadés que Sinaaps est l'outil stratégique dont les grandes entreprises consommatrices de prestations de transport de marchandises ont besoin pour gagner en compétitivité. Sinaaps va devenir un acteur majeur de la digitalisation du métier et de la transformation des organisations de transport. Nous sommes ravis de soutenir l'entreprise dans ses ambitions de développement commercial et d'expansion internationale ».