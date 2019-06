Sinay lève une seed de 1,6 millions d'euros pour accélérer sa plateforme Data Maritime

« SINAY créé un lien entre l’expertise maritime et les technologies de la data. Notre plateforme est le moyen le plus rapide pour créer des applications maritimes centrées sur la donnée. Elle s’applique aux Ports, au Shipping, à l’ Oil & Gas, aux Energies Marines Renouvelables et à la Pêche. », Yanis SOUAMI - CEO SINAY.



La plateforme repose sur une offre clé en main pour les industries maritimes pour construire, déployer les applications de données maritimes permettant d’accélérer la transition digitale de l’économie des océans. Les clients peuvent accéder à une puissante infrastructure comprenant un interface graphique utilisateur (GUI), des jeux de données, des algorithmes, des tableaux de bord et des applications standards. Ils peuvent choisir parmi 6.000 data sets (incluant des données AIS en temps réel pour la position des navires, des données océanographiques, des données sur la faune marine sauvage), 35.000 bouées et une soixantaine d’algorithmes dédiés au secteur maritime (modélisation de la pollution, analyses de trafic maritime, risk assessment ...).

Grâce à la Plateforme SINAY, ils obtiennent rapidement un retour sur investissement de leurs données maritimes en activant des applications standardisées depuis notre market place ou en construisant leurs propres applications. Il existe de nombreux cas d'utilisation tels que la surveillance de l'environnement en temps réel pendant la construction en mer, l'évaluation des risques pour les câbles sous-marins, l'optimisation de la logistique du port ou la réduction de la consommation de carburant des navires.



SINAY boucle ainsi une levée de fonds de 1,6 M€ auprès de Alpana Ventures (Suisse/USA), Mer Invest du Crédit Maritime (France), Plug & Play Ventures (USA) ainsi que de ses investisseurs historiques, Normandie Participations de la Région Normandie (France), Crédit Agricole via CA’in – Crédit Agricole Innove en Normandie (France) – et BNP (France). Cette nouvelle levée de fonds va permettre à SINAY de poursuivre le développement de sa plateforme et d’accélérer son internationalisation, notamment aux Etats-Unis grâce à l’accompagnement de ses deux investisseurs basés dans la Silicon Valley.



“Alpana Ventures considère la mise à disposition de toutes sortes de data auprès de l’industrie maritime comme une importante opportunité. SINAY et son équipe ont récolté de la data pendant de nombreuses années et leur expertise est sans pareil. Nous avons hâte de travailler avec eux.” Alexander FRIES - Alpana-Ventures.