Sinequa intègre pour la deuxième fois le Magic Quadrant for « Insights Engines » de Gartner en tant que Leader

Selon le cabinet Gartner, les entreprises qui accèdent au statut de Leaders de son Magic Quadrant « démontrent une solide viabilité financière et proposent des lignes de produits complètes qui s’appuient sur des choix architecturaux de grande ampleur. Ces sociétés sont parfaitement positionnées pour permettre aux utilisateurs d’intégrer les données provenant de multiples sources. Par ailleurs, ces entreprises à la pointe de l’innovation affichent une stratégie marketing efficace et savent comment se préparer aux changements et aux tendances nouvelles du marché. »



« C’est une grande fierté pour Sinequa de compter une nouvelle fois parmi les Leaders du Magic Quadrant de Gartner », déclare Alexandre Bilger, PDG de Sinequa. « Outre notre plateforme Insight Engine solidement établie, nous continuons d’investir massivement pour permettre aux grandes entreprises du monde entier d’appuyer leurs décisions sur les informations et d’extraire toujours plus de valeur de données d’entreprise en constante augmentation et de plus en plus variées. De nombreux clients nous ont indiqué que notre feuille de route et notre vision générale ont joué un rôle décisif dans leur choix en faveur de Sinequa et que cela a contribué à notre positionnement lorsqu’ils en ont fait part à Gartner. »



Sinequa propose aux entreprises répertoriées au palmarès Global 2000, ainsi qu’aux grandes administrations, une plateforme logicielle de Cognitive Search & Analytics qui permet de relier chaque utilisateur aux informations, à l’expertise et aux données pertinentes nécessaires pour devenir « information-driven ». Cette stratégie permet aux clients de Sinequa d’accéder à des informations exploitables présentées dans leur contexte pour faire apparaître des informations pertinentes, faciliter la prise de décisions judicieuses et accroître la productivité. La plateforme a été perfectionnée dans le cadre de projets menés en collaboration avec de grandes entreprises dans des environnements complexes. La plateforme unifiée de Sinequa intègre les dernières avancées enregistrées dans les domaines de l’intelligence artificielle, du traitement du langage naturel (PNL) et autres outils analytiques pour fournir des informations contextuelles toujours plus pertinentes.