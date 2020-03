SiteMinder lance Insights pour aider les hôteliers à établir des stratégies de distribution plus efficaces

Cette solution de veille concurrentielle va permettre aux hôteliers de mettre en place de meilleures stratégies de tarification et de distribution grâce à des données et des rapports clairs et précis. Ces fonctionnalités seront disponibles, depuis une plateforme unique, aux clients de SiteMinder employant des solutions comme le channel manager, le moteur de réservation et l'outil de veille concurrentielle. Grâce à ce nouvel outil, ils pourront désormais accéder en toute simplicité aux informations relatives à leurs clients, à leur activité mais aussi à leur marché.



Le lancement de SiteMinder Insights fait suite à une étude sur les plus grandes préoccupations des hôteliers menée à l’échelle mondiale en 2019 par l'entreprise. Les principales difficultés identifiées se sont révélées être :



● Répondre aux attentes toujours plus exigeantes des clients (pour 71 % des personnes interrogées)



● Prévoir et gérer la demande face à l'augmentation des réservations de dernière minute (pour 62 % des personnes interrogées)



● Repenser leurs stratégies de vente, de marketing et de tarification en raison de l'émergence d'Airbnb (pour 58 % des personnes interrogées)



Interrogés sur ce qui les a poussés à investir dans des outils technologiques, les participants ont évoqué le fait de pouvoir mieux gérer leur tarification, consacrer moins de temps aux tâches administratives pour se concentrer davantage sur l'expérience client et garder une longueur d'avance sur la concurrence locale.



« Malgré le nombre croissant de technologies hôtelières sur le marché, beaucoup d'établissements rencontrent des difficultés à fixer des tarifs dynamiques et à s'adapter à l'évolution des attentes des clients à la recherche d'une expérience personnalisée à un bon prix », explique Inga Latham, Chief Product Officer chez SiteMinder. « La chasse aux bonnes affaires est une tendance omniprésente, et les clients recherchant la meilleure offre en ligne finissent bien souvent par trouver ce qu'ils recherchent. Si ce comportement alimente la tendance croissante des réservations de dernière minute, il force également les hôteliers à baisser leurs prix pour pouvoir rester compétitifs. »



« Connaître ses clients est la clé. Le concept de distribution a totalement évolué. Auparavant, une simple méthode commerciale basée sur la gestion des chambres, des tarifs et des disponibilités suffisait. Aujourd'hui, les hôteliers doivent penser stratégiquement et s'appuyer sur de nombreuses données pour pouvoir atteindre le client à chaque étape du processus de réservation. SiteMinder Insights a donc pour ambition d'aider les hôtels à mettre en place des stratégies de vente et de marketing plus efficaces tout en maintenant l'intégrité de leur marque. »



The Cottage in the Wood est l'un des établissements qui emploie SiteMinder Insights, en parallèle au gestionnaire de canaux et au moteur de réservation de la plateforme. Grâce à ces technologies, cet hôtel de 30 chambres niché au cœur du Royaume-Uni a pu améliorer ses performances. Son tarif de chambre moyen a augmenté de 6 %, son revenu par chambre disponible (RevPAR) a gagné 10 £ (environ 11,55 €) et son site web est devenu son canal le plus performant.



Directeur commercial en charge des revenus de The Cottage in the Wood, Tom Evans, sacré revenue manager de l'année 2019 lors de l'Independent Hotel Show, explique : « De manière générale, les hôteliers ont un excellent contact avec les clients, mais ne gèrent pas toujours aussi bien leurs chiffres. Tous les matins, après avoir lu mes e-mails, je consulte les données collectées par SiteMinder Insights. Je vois ainsi facilement si mes tarifs varient d'un canal à l'autre et je peux agir en conséquence. Étant donné que notre hôtel attire de plus en plus une clientèle haut de gamme, il est indispensable que nous restions compétitifs et que nous proposions un juste prix. »