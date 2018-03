Smart Farming : L’intelligence artificielle et les données au service de l’agriculture

Devant la raréfaction des terres agricoles et l’urbanisation massive, le défi à relever est immense, mais il est possible, grâce à l‘agriculture de précision qui tire parti de la technologie : Intelligence Artificielle, Internet des Objets et analyse des données.



Améliorer les rendements via l’intelligence artificielle et les données

L’intelligence artificielle aide les agriculteurs à opter pour les meilleures stratégies de rendement de leurs cultures et à tirer parti de la profusion des données en temps réel : état du sol, température ambiante, taux d’humidité de l’air ou des feuilles, exposition solaire, images satellite, données météo ou données historiques de rendements.



« Intel a développé des initiatives technologiques qui permettent aux producteurs et à toute la filière de développer la « smart farming ». Cette agriculture de précision leur permet d’accroitre les rendements, préserver les ressources naturelles et d’assurer la traçabilité des produits pour lutter contre le gaspillage et les scandales sanitaires ».



De nombreux secteurs agricoles sont concernés

En France, Intel collabore avec la société CybeleTech qui développe des technologies numériques innovantes couplant la simulation de la croissance des plantes et les technologies d’apprentissage profond par les données. Ces technologies permettent à l’ensemble des acteurs de la filière végétale de procéder à la sélection variétale, la conduite des cultures, la prévision de récoltes et le pilotage des process de transformation.



Aux Etats Unis, la société FarmLogs aide les agriculteurs à monitorer leurs parcelles de terre afin d’optimiser au maximum les rendements tout en veillant aux contraintes réglementaires ou aux ratios d’utilisation des engrais.



La viticulture est également concernée, les exploitants utilisent des capteurs pour mesurer et contrôler la quantité d’eau à utiliser pour obtenir la quantité de sucre et d’arômes désirée dans les grappes de raisin. Couplés au cloud et à l’analyse des données, ils permettent de bâtir des modèles d’irrigation pour obtenir le meilleur fruit possible et par conséquent le meilleur vin. Intel participe également en Allemagne, au cœur de la vallée viticole de la Moselle, à un programme pilote baptisé TracoVino qui vise à démocratiser la gestion en temps réel de vignobles intelligents et connectés. Les avantages d’une telle solution se comptent en grappes !