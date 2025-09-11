Smile, Dremio et OVHcloud s’allient pour accélérer l’autonomie numérique des entreprises avec une solution data souveraine et complète

Pour répondre à cet enjeu, Smile, leader européen des solutions numériques open source, Dremio, éditeur d’une plateforme lakehouse intelligente conçue pour libérer l’accès aux données et OVHcloud, leader européen du cloud opérant plus de 450 serveurs dans 44 data centers dans le monde, annoncent un partenariat stratégique. Cette alliance vise à proposer une solution unique de data lakehouse ouvert, souverain et performant pour permettre aux entreprises d’exploiter pleinement leur patrimoine de données, en toute confiance, sans compromis entre performance et autonomie.



La solution, livrée et opérée par un interlocuteur unique, repose sur trois piliers d’excellence :



Une fondation souveraine : la solution éditée s’appuie sur l’infrastructure d’OVHcloud, une infrastructure performante et scalable, basée sur des standards technologiques open source et reconnue pour sa sécurité, sa résilience et son très haut niveau de protection des données (services qualifiés SecNumCloud par l’ANSSI).

Un moteur d’accès universel et instantané : Dremio fournit une couche d'analyse unifiée en self-service, permettant aux équipes d'accéder directement et rapidement à toutes leurs sources de données via leurs outils de BI et de reporting habituels. La solution libère la valeur des données pour les métiers.

Une expertise et une intégration de bout-en-bout : Smile, en tant que guichet unique, conçoit, met en œuvre, et assure le support de la solution. L'entreprise garantit ainsi une adoption facilitée par les équipes et une fiabilité quotidienne.





Brice Blondiau, Solution leader Data & IA chez Smile : « Ce partenariat unique est un tournant majeur pour les entreprises et organismes ayant fait de la souveraineté des données un impératif. Notre expertise reconnue en intégration et notre rôle de partenaire de confiance nous permettent de proposer une solution clé en main, où le client bénéficie de la meilleure technologie de plateforme intelligente data lakehouse en open source sur une infrastructure européenne de premier plan, avec un accompagnement de bout-en-bout. »











Rahim Bhojani, Chief Technology Officer, chez Dremio : « Nous sommes ravis de nous associer à Smile et OVHcloud pour offrir aux entreprises un accès instantané et unifié à leurs données, où qu'elles se trouvent. L'architecture ouverte et performante de Dremio, associée à une fondation souveraine, permet de briser les silos de données et d'accélérer l'innovation. C'est la garantie pour nos clients de rester agiles et maîtres de leur destin numérique. »











Sylvie Houlière Mayca, VP France BELUX MEA, chez OVHcloud : « Pour constituer le socle de cette solution, OVHcloud délivre une infrastructure performante, résiliente et garante de l’indépendance technologique des utilisateurs. Notre savoir-faire combiné à la puissance de Dremio et à l’expertise de Smile permet d’apporter au marché une solution de gestion de données sécurisée, transparente et à des coûts prévisibles. »