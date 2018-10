Snowflake classé leader du Cloud Data Warehouse selon le dernier rapport Forrester The Wave, Q4 2018

Snowflake Computing, le seul data warehouse conçu pour le cloud, a annoncé aujourd’hui avoir été classé comme un leader dans le rapport Forrester The Wave : Cloud Data Warehouse, Q4 2018. Dans le cadre de ce rapport, le cabinet d'études Forrester a évalué 14 fournisseurs sur 25 critères, dont les performances et la scalabilité, l’administration, le tooling et la sécurité.



« Snowflake fournit un Cloud Data Warehouse (CDW) facile à utiliser, ne nécessitant aucune administration pour le paramétrage, la sauvegarde et la maintenance », indique le rapport. « Contrairement aux autres CDW, Snowflake utilise un moteur de base de données SQL conçu pour le cloud à partir de zéro. La solution assure la scalabilité du stockage et du calcul indépendamment, en fonction des exigences de la charge de travail. Ses clients apprécient son faible coût, la séparation des fonctionnalités de stockage et de calcul, l’évolutivité, l’administration et les performances. »



Snowflake a non seulement reçu le score le plus élevé possible pour l’automatisation, le provisionnement et les mises à niveau, mais également la meilleure note pour sa feuille de route. Ce score salue la stratégie unique et innovante de la société face aux autres fournisseurs, cités dans le rapport.



Snowflake estime par ailleurs que l'arrivée des fonctionnalités de data sharing, rassemblées sous la bannière Data Sharehouse, vont lui permettre de se maintenir à ce rang de leader. Avec ces solutions, les utilisateurs deviennent à la fois « fournisseurs de données » et « consommateurs de données » en partageant et en recevant facilement des données sécurisées et traitées en temps réel, sans avoir à les déplacer. Les entreprises peuvent ainsi partager n’importe quel jeu de données dans, et entre, toutes leurs entités commerciales, mais aussi avec leur écosystème de partenaires ou directement avec des consommateurs.



« Être leader dans un rapport Forrester Wave confirme ce que nos clients et l’industrie disent à notre propos de notre datawarehouse », a déclaré Bob Muglia, CEO de Snowflake. « Pour nous, cette reconnaissance est durement gagnée et salue en outre la valeur numéro un de notre entreprise, à savoir donner la priorité aux clients, ainsi que notre mission : permettre à chaque entreprise d’être data driven ».