Snowflake fait son entrée dans le carré des leaders du Magic Quadrant des solutions de gestion des données pour l'analytique de Gartner

Snowflake Computing, le seul datawarehouse conçu pour le cloud annonce aujourd’hui avoir été reconnu comme Leader par le cabinet d’études Gartner dans le cadre du Magic Quadrant des solutions de gestion des données pour l'analytique - Data Management Solution for Analytics (DMSA). L'an passé, la solution était classée parmis les challengers.



L’entrepôt de données zéro-management et conçu pour le cloud de Snowflake dote aujourd’hui les entreprises de fonctionnalités uniques et puissantes pour que tous les utilisateurs puissent tirer pleinement parti de toutes leurs données. Ces fonctionnalités incluent le partage de données sécurisé (sans déplacement ni copie de données), l’élasticité instantanée, la tarification à la seconde et la possibilité d’être déployé sur plusieurs clouds.



Pour le cabinet Gartner, « Le Quadrant des Leaders englobe une combinaison de grands fournisseurs traditionnels qui, en général, se sont adaptés aux conditions changeantes du marché et continuent de stimuler le secteur du data management pour l’analyse de données. Tous ont aujourd’hui une stratégie orientée vers le cloud ainsi qu’une vision leur permettant de s’adresser au marché plus vaste, allant au-delà du datawarehousing traditionnel. En particulier, chaque fournisseur du quadrant des Leaders dispose d’une stratégie crédible et bien élaborée pour traiter les différents cas d’utilisation du data management à des fins analytiques. Dans le quadrant des leaders, il existe toutefois une dispersion significative des scores entre la vision et la capacité d’exécution. Cela reflète des forces différentes pour chaque fournisseur et les domaines dans lesquels ils concentrent leurs efforts et leur attention. Dans la plupart des cas, les Leaders traditionnels ont capitalisé sur la puissance de leurs solutions historiques, tout en répondant simultanément aux nouvelles demandes du marché en matière de modèles de tarification innovants, de déploiement tel que le cloud et avec un champ d’action qui s’étend de plus en plus. Les nouveaux entrants dans le quadrant des leaders affichent pour leur part une vision forte, ainsi que plusieurs succès en matière d’exécution — comme en témoigne la croissance de leurs clients, leur rétention et leur part de marché. »



« Nous sommes ravis que Gartner salue notre vision dans son ensemble ainsi que notre capacité à l’exécuter », a déclaré Rob Smoot, VP of Product Marketing de Snowflake. « Aujourd’hui, la demande pour les indicateurs basés sur les données est omniprésente. L’économie de la donnée est par ailleurs en pleine croissance et les entreprises veulent une solution pour télécharger, intégrer, analyser et partager facilement et en toute sécurité l’ensemble de leurs données. Nous pensons en outre que ce rapport réaffirme notre engagement à donner la priorité aux clients.»



En plaçant Snowflake dans le carré des leaders, les conclusions du cabinet Gartner saluent la vision de Snowflake qui souhaite permettre à chaque entreprise de piloter sa croissance grâce aux données. Les fonctionnalités qui sont venues enrichir la plateforme de la start-up en 2018 ont contribué à faire croître sa base de clients. Ces fonctionnalités sont toutes des attributs uniques de son architecture cloud. Elles combinent la flexibilité des plates-formes Big Data à l’élasticité instantanée et infinie du cloud, le tout pour un coût bien inférieur à celui des autres solutions. Parallèlement, Snowflake exploite la puissance du data warehousing traditionnel avec sa solution SQL. Cela permet d’assurer une continuité avec les outils, les connaissances et les processus sur lesquels les organisations s’appuient depuis des années.



Pour réaliser ce rapport, le Gartner a évalué 19 fournisseurs en fonction de leur capacité d’exécution et de l’exhaustivité de leur vision. La capacité de Gartner à exécuter la stratégie comprenait sept critères d’évaluation : produit ou service, viabilité globale, exécution/tarification des ventes, réactivité/accueil du marché, exécution du marketing, expérience client et opérations. L’autre axe, l’exhaustivité de la vision, comportait huit critères : compréhension du marché, stratégie marketing, stratégie commerciale, stratégie produit, modèle commercial, stratégie sectorielle/verticale, innovation et stratégie géographique.