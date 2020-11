Socialbakers intègre des Chatbots conversationnels alimentés par l’IA à sa plateforme marketing

Socialbakers, la première plateforme de marketing dédiée aux réseaux sociaux basée sur l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l’intégration de chatbots conversationnels alimentés par l’IA à la solution Socialbakers. L'ajout de ces assistants virtuels permettra aux spécialistes du marketing d'identifier automatiquement les questions restées sans réponse et de répondre instantanément aux questions les plus fréquentes. Les Chatbots alimentées par l’IA améliorent l'expérience client et accélèrent les temps de réponse en traitant rapidement un grand nombre de questions. En outre, cette technologie permet une assignation efficace des requêtes aux collaborateurs du service client, avec une vision du contexte global de la demande. Elle augmente ainsi à la fois la satisfaction du client et la productivité des responsables de la relation client.



Aujourd'hui plus que jamais, les clients sont présents en ligne et s’attendent à ce que les marques le soient également, qu'elles répondent à leurs questions et leur fournissent l’information demandée sans délai. Pour répondre aux attentes des clients, les marques se tournent vers les assistants virtuels alimentés par l’IA, pour les aider à repérer instantanément les demandes restées sans réponse et à répondre immédiatement aux questions les plus fréquemment posées. Ces chatbots conversationnels permettent aux conseillers de se consacrer pleinement sur les requêtes les plus complexes et individualisées. Non seulement les Chatbots s'occupent des questions répétitives, quels que soient le volume, le moment de la journée ou la langue, mais ils servent également d’intermédiaire pour à faire remonter rapidement les demandes plus délicates vers les conseillers.



"Les messages entrants depuis les réseaux sociaux ont triplé au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, submergeant les marques de questions de leurs clients", a déclaré Yuval Ben-Itzhak, Président de Socialbakers. "C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les marques pourront utiliser des assistants virtuels personnalisables directement dans la suite Socialbakers. En intégrant les Chatbots dans leurs flux de conversation, les marques pourront faire le bonheur de leurs clients grâce à une interactivité harmonieuse et des interactions personnalisées et en temps voulu, tout en laissant l'intelligence artificielle s'occuper des FAQ répétitives".



Grâce aux Chatbots alimentés par l’IA de Socialbakers, les marques pourront :



Identifier les questions fréquemment posées

Afin qu’elles puissent facilement isoler et comprendre les principaux problèmes auxquels sont confrontés leurs clients.



Personnaliser les réponses automatiques

Pour créer des flux de conversation qui correspondent aux différents types de clients et s’adaptent aux personas.



Proposer des réponses ultrarapides, dans n'importe quelle langue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Afin de proposer instantanément des réponses utiles à n'importe moment, fuseau horaire ou région géographique



Bénéficier d'un transfert de communication sans faille du Chatbot à l’être humain

Pour accorder aux clients l'attention dont ils ont besoin pour les questions complexes et importantes.



Améliorer leurs schémas conversationnels grâce à l'IA

Afin d’analyser les résultats et identifier les problèmes pour améliorer l'expérience d’utilisation du Chatbot.



Grâce à la technologie Chatbot alimentée par l’IA de Socialbakers, les marques peuvent entièrement automatiser leurs réponses aux questions et aux sujets courants, tout en offrant à leurs clients une véritable interaction humanisée.