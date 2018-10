Software AG reconnu comme un leader du marché de l’IIoT dans le rapport Forrester

Dans ce rapport sur les « 15 fournisseurs les plus importants », Forrester définit l’IIoT (Internet Industriel des Objets) comme « des solutions logicielles qui se connectent à des infrastructures et des appareils intelligents en les gèrant dans les environnements industriels et de fabrication pour intégrer les données opérationnelles et le contrôle dans les processus métiers ».



La solution Cumulocity IoT de Software AG est une plateforme ouverte et indépendante qui prend en charge plus de 150 périphériques préintégrés et plus de 300 protocoles industriels. Elle assure ainsi une connectivité sécurisée à tout « objet » rapidement et facilement. Cumulocity IoT fonctionne dans le Cloud, sur site et à la périphérie. Les entreprises et les fournisseurs de services ont ainsi toute latitude pour concevoir, créer, mettre en œuvre et faire évoluer leurs déploiements distribués IoT fonctionnant de manière transparente sur n’importe quel réseau.



Bernd Gross, vice-président, IoT & Cloud, Software AG, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être reconnus par Forrester comme un leader et d’avoir obtenu la meilleure note parmi les offres actuelles évaluées. Cumulocity IoT est unique en son genre, car elle offre aux entreprises des fonctions d’intégration complètes qui assurent une coexistence à court terme avec les composants des processus existants (y compris les historiques opérationnels) ainsi que des fonctions avancées de traitement de données IoT. En outre, nous proposons plusieurs options de déploiement de l’Edge computing qui permettent un fonctionnement semi-autonome ou totalement autonome au sein des processus industriels critiques ».



Cumulocity IoT permet aux entreprises de lancer très rapidement des projets IoT en mode Cloud à une échelle limitée et d’être certain de créer une plateforme et des services IoT qui évolueront facilement avec ces projets parallèlement à leur niveau de sophistication. En outre, son déploiement de fonctionnalités conteneurisées simplifie la gestion de la plateforme IIoT globale et régule son évolution, réduisant ainsi le coût et les risques associés au premier déploiement et à chaque changement effectué.



Bernd Gross a poursuit : « L’architecture de la plateforme Cumulocity IoT étant ouverte et sécurisée, un vaste écosystème de produits et de services tiers est disponible sans risque de verrouillage du client. Ainsi, les entreprises peuvent développer et mettre en œuvre des services IoT à leur propre rythme et en trouvant un équilibre optimal entre le risque et l’ambition ».



Dans ce rapport Forrester, les analystes Michele Pelino et Paul Miller indiquent que « la plateforme Cumulocity IoT assure une connectivité sans fil parmi les plus complètes, la prise en charge d’interfaces sectorielles et une connectivité avancée des solutions évaluées [par Forrester] ».



Bernd Gross a ajouté : « Cumulocity IoT est utilisée par un certain nombre de grandes entreprises technologiques telles que Gardner Denver, STW (Sensor-Technik Wiedemann), NTT Communication, Reliance Group et Trakerando. En fait, Cumulocity IoT a accéléré le rythme de l’innovation de ces entreprises et leur a permis de prendre une longueur d’avance sur leurs marchés respectifs avec des offres reposant sur l’IoT ».



Surtout, la multitenancy de Cumulocity IoT segmente en toute sécurité les données des clients et permet aux entreprises de proposer des services dans le cadre de business models B2B2X. Bon nombre de ces entreprises sont des clients de Software AG dans le secteur des télécommunications, tels que Deutsche Telekom, Telefónica, Ooredoo et POST Luxembourg ; ces sociétés développent leurs propres services IoT et les commercialisent auprès de leurs milliers de clients.



Notamment, il a fallu moins de six semaines à POST Luxembourg pour élaborer une offre IoT entièrement personnalisée et sécurisée à l’aide de Cumulocity IoT. Cette solution reposant sur Cumulocity IoT permet à l’entreprise de distribution du courrier et de télécommunications de connecter et d’enregistrer des millions de périphériques rapidement et en toute sécurité. L’offre Smart City IoT de POST Luxembourg permet de connecter toutes les parties d’une ville ou d’une entreprise pour voir ce qui se passe et où, ce qui la rend plus sûre et potentiellement plus économe en énergie.



Cumulocity IoT est une solution IoT en tant que service qui offre des options de déploiement multicluster haute disponibilité améliorées. Les clients bénéficient de fonctionnalités orientées opérateurs, telles que l’intégration de périphériques sans code prenant en charge les technologies LPWAN (Low Power Wide Area Network) utilisées pour la télésurveillance à faible bande passante à long terme, ainsi que les technologies NB-IoT (Narrowband IoT), LWM2M (Lightweight M2M) et LoRa (Long Range). En outre, elle offre des fonctions de développement d’interfaces entièrement flexibles permettant aux utilisateurs de personnaliser l’interface standard, d’améliorer l’interface standard avec des widgets spécifiques ou d’intégrer les services de la plateforme dans leurs propres tableaux de bord de l’interface utilisateur.