Sortie du livre : « Lorsque mon boss sera une intelligence artificielle »

Dans ce premier ouvrage, Jean-Philippe Couturier propose de regarder « sous le capot » de l’intelligence artificielle afin d’en comprendre la puissance et la capacité à changer la société, la politique, l’économie... et le travail. Avec des mots, des explications et des exemples simples, l’auteur dépeint l’impact qu’aura l’IA dans la transformation du monde du travail, et démontre comment ce dernier est à l’aune de profonds changements, auxquels chacun doit se préparer.



Auteur : Jean-Philippe Couturier



Disponible en librairie et sur Amazon le 12 Septembre 2019



Éditions VA Presse, 18 €



Dans son livre, Jean-Philippe Couturier dessine un monde où l’intelligence artificielle devient omniprésente et évoque la place des travailleurs, salariés, managers, organisations et entreprises dans ce contexte.



À côté des opportunités que les avancées technologiques de l’IA vont créer, les transformations à venir s’accompagneront de grands changements dont une de taille : la mort du Manager. Partant de cette idée, l’ouvrage explique comment chacun va devoir s’adapter au sein de l’entreprise.



« Nous passons 11,5 années entières à travailler soit 99 117 heures. Aujourd’hui, dans notre modèle, le travail est associé à un moment long de réalisation de soi pour les plus chanceux ou de pénibilité pour les plus nombreux. Le changement rapide et profond des capacités de la machine « informatique » face aux travailleurs que nous sommes doit nous interroger sur le futur du travail. Ce livre vient répondre à quelques-unes de ces questions » commente Jean-Philippe Couturier.



Biographie de Jean-Philippe Couturier



Jean-Philippe COUTURIER est vice-président du conseil d’administration de l’Ensimag, directeur de l’Exécutive MBA de l’Institut Mines-Télécom Business School, chargé d’enseignement et conférencier sur les nouvelles technologies et la prospective. Il intervient notamment à HEC, à l’institut Mines- Télécom et à l’université Paris 2 Panthéon-Assas et auprès de grandes entreprises françaises et internationales. Il est en outre Président et Fondateur de la société́ Whoz, spécialisée dans l’intelligence artificielle au service de la mobilité́ professionnelle.