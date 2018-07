Sport & Big Data : NetApp s'allie à la Fédération Française de Tennis

La Fédération Française de Tennis, client historique de la SCC, l’a bien compris. Elle s’est donc appuyée sur l’expertise de NetApp, leader en matière de gestion de données dans le cloud hybride, pour palier à deux défis majeurs : garantir à la fois la performance et le volume de ses baies de stockage à court et à long terme. En effet, elle doit pouvoir garantir la récupération et la diffusion des flux captés en live lors des compétitions, notamment lorsque la saison estivale de Tennis bat son plein.

Pour ce faire, elle a repensé son approche en matière d’infrastructure de stockage en choisissant une baie « full flash » AFF A300 pour la partie performance et opté pour le système de stockage évolutif flash hybride FAS8200 côte volumétrie. Le tout reposant sur le logiciel de gestion de données unifiée de NetApp, ONTAP, rendant la solution ultra-résiliente et disponible pour tirer pleinement parti du potentiel du Cloud hybride. La FFT, en utilisant des solutions de gestion de données basées sur des technologies Flash, a ainsi pu améliorer considérablement la performance et la sécurité de la collecte de ces dernières.

Ce qui a séduit la FFT dans l’approche de NetApp, c’est d’abord la bonne compréhension de leurs besoins, l’intégration rapide et transparente de la nouvelle solution de stockage et surtout la qualité de l’accompagnement apporté de bout en bout du projet : du design de la solution à la projection de leurs besoins futurs.

D’ailleurs, la FFT se projette déjà dans un avenir ambitieux "Data centric" axé sur l’accroissement de la volumétrie de ses données et l’adoption de nouveaux services autour de la sauvegarde entre autres.