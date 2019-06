Squid, le nouvel outil de navigation qui transforme votre ordinateur portable en un centre de commande personnel

Avec le lancement de Squid, fini les journées passées à naviguer entre les sites Web avec la barre de votre navigateur, ce nouvel outil informatique transformera votre ordinateur portable en un « centre de commande ».

Fatigué de ne visualiser qu’un site WEB sur votre écran ? La nouvelle application logicielle Squid apporte une nouvelle dimension à votre navigation en vous permettant de visualiser jusqu’à SIX sites sur un seul et même écran.

Développée par la société londonienne Virtual Cockpit, cette nouveauté améliorera la vie professionnelle de milliers de personnes connectées à de multiples sites Web, tels que les plateformes de médias sociaux, les sites d’actualités ou les chiffres de vente, pour rester informer.

Cette application simple mais efficace a été comparée par Guy Condamine, fondateur de Virtual Cockpit et développeur de Squid, " Centre de commandement " ou " War Room " personnel à portée de main.

Il croit que l'outil d'affichage Squid, qui a mis trois mois à se développer d'idée en application, a le potentiel d'être le prochain Slack, Xero ou Dropbox et une application 'go to' pour un usage professionnel et personnel.

L'un des principaux avantages de l'application Squid est qu’elle n'a pas besoin d'être installée sur les ordinateurs portables et les serveurs. Elle peut donc contourner les privilèges " administrateurs ", ce qui la rend parfaite pour être ajoutée à tout ordinateur pour les présentations et débriefings clients.

Les utilisateurs ne sont pas limités à un seul ‘Squid’ non plus, ils peuvent en avoir plusieurs, ce qui leur permet d'afficher encore plus d’écrans. Sur le Squid, chaque page Web reste interactive lors de son ouverture et peut être utilisée normalement. Pour changer de page, il vous suffit d’entrer un nouvel URL.

Le créateur de ce soft veut croire que Squid aura un impact énorme pour toute une gamme de professionnels, y compris les journalistes, les gestionnaires de projets, les planificateurs d'événements, les assistants personnels et les cadres de C-suite.

« J'ai eu l'idée de Squid parce que je voulais pouvoir voir un certain nombre de pages Web à la fois et ne pas continuer à naviguer en essayant de trouver le bon onglet en haut de mon écran, » dit-il.

« Je voulais créer quelque chose comme ce que vous voyez à la NASA ou à la Maison-Blanche, où ils peuvent voir plusieurs écrans à la fois et être en permanence informés, c'est pourquoi je compare cela à un Centre de commandement ou à une War Room. »

« L'avantage d'avoir un tableau de bord personnalisé est qu'il me permet de mieux me concentrer, d'interagir instantanément, de faire plusieurs tâches à la fois et d'améliorer ma prise de décision. »

« C'est la première application que j'ouvre lorsque j'arrive au bureau, ce qui me permet d'avoir un instantané de mon entreprise. Grâce à Squid, je n'oublierai aucun élément clé et je peux m'attaquer à n'importe quel problème aussitôt qu’il apparaît. »

La version de lancement de Squid est téléchargeable gratuitement. Les utilisateurs peuvent dès à présent interagir avec cinq boîtes sur le tableau de bord, la sixième étant choisie par Virtual Cockpit. Un manuel d'utilisation est également fourni.