Starburst intègre le support du catalogue Polaris pour Apache Iceberg

L'intégration de Starburst avec le catalogue Polaris permet aux équipes de gérer de nouveaux workloads de manière rapide et économique, ce qui se traduit par des possibilités de scalabilité accrues pour les entreprises, tout en réduisant les coûts liés à la migration des données vers un data warehouse cloud. Starburst, en s'exécutant sur Snowflake, permet aux organisations de :



Explorer et transformer facilement les données directement dans le data lake



Optimiser le budget en choisissant le moteur le plus adapté aux besoins uniques de chaque workload, avec le meilleur rapport coût-performance



Adopter une architecture Icehouse de pointe (Trino + Iceberg) sans engager de migration coûteuse



Avec le catalogue Polaris, les clients des data warehouse cloud peuvent libérer leurs données avec Iceberg et leurs métadonnées avec Polaris. La mise en œuvre de la spécification ouverte REST des catalogues Iceberg crée une couche de données partagée qui permet à d’autres moteurs, tels que Starburst, d'accéder directement à des données précédemment verrouillées, parallèlement au moteur propriétaire existant. Cette interopérabilité en lecture et écriture, couplée à la capacité de mettre en place des contrôles d'accès inter-moteurs aident à ouvrir les architectures lakehouse de façon sécurisée.



En tant que supporter et intégrateur de longue date d'Apache Iceberg, Starburst est compatible avec la spécification REST des catalogues Iceberg depuis son lancement il y a deux ans. Starburst Enterprise prend donc en charge le catalogue Polaris out-of-the-box et travaille également à l’étendre à sa plateforme SaaS Starburst Galaxy. Actuellement, le catalogue Polaris s'intègre à une grande variété de moteurs de requêtes open source et commerciaux, y compris Trino, Apache Spark, Apache Flink, Starburst, Snowflake, et d'autres.