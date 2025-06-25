MongoDB étend ses capacités de recherche et de recherche vectorielle à ses offres autogérées

A l’occasion de MongoDB.local NYC, sa conférence pour développeurs, MongoDB, Inc. (NASDAQ: MDB), annonce l'intégration de fonctionnalités de recherche et de recherche vectorielle au sein de MongoDB Community Edition et MongoDB Enterprise Server. Auparavant réservées à la plateforme cloud entièrement gérée MongoDB Atlas, les fonctionnalités avancées de recherche en texte intégral et de recherche vectorielle sont désormais accessibles en avant-première aux développeurs et aux organisations de toutes tailles sur les offres locales, sur site et autogérées de MongoDB - le tout avec la base de données moderne la plus populaire au monde. À compter d'aujourd'hui, ces fonctionnalités sont disponibles en avant-première publique à des fins de développement et de test.



« D’après une enquête IDC réalisée en 2025, plus de 74 % des organisations prévoient d'utiliser des bases de données vectorielles intégrées pour stocker et interroger des vecteurs incorporés au niveau de leurs flux de travail d'IA agentique », déclare Devin Pratt, directeur de recherche chez IDC1. « Dans une ère technologique en constante évolution, portée par les LLM et les applications d'IA, les développeurs ne peuvent pas se permettre d'être ralentis par des systèmes fragmentés. Intégrer la recherche de données et la recherche vectorielle directement dans la base de données leur évite une complexité supplémentaire à gérer et leur permet de rester concentrés sur la création d'applications intelligentes. »



Les clients d’aujourd’hui attendent des applications modernes hautement performantes, personnalisées et en temps réel. Pour répondre à ces exigences, les développeurs et les entreprises ont besoin d'outils complets de recherche et de localisation basés sur l'IA, intégrés à la base de données où leurs données sont stockées Ces capacités natives prêtes à l'emploi de recherche et d'IA, incluent la recherche en texte intégral, la localisation sémantique, et la recherche hybride afin d’offrir une approche RAG (Retrieval Augmented Generation - génération augmentée de récupération) et une expérience utilisateur d'IA agentique extrêmement précises, intelligentes et sensibles au contexte.



« Chez MongoDB, nous croyons qu'il est important de donner aux développeurs du monde entier les outils dont ils ont besoin pour créer des applications de nouvelle génération », précise Ben Cefalo, vice-président senior et responsable des produits de base chez MongoDB. « En étendant nos capacités de recherche et de recherche vectorielle, nous offrons aux développeurs une flexibilité inégalée pour créer dans l'environnement de leur choix, avec la garantie client ultime - que les capacités de base de données et de requête principales qu'ils aiment dans MongoDB Atlas sont également disponibles gratuitement dans Community. Et lorsqu'ils sont prêts à commercialiser leurs applications, ils peuvent facilement migrer vers notre plateforme MongoDB Atlas entièrement gérée pour bénéficier d'une mise à l’échelle transparente, d'une flexibilité multi-cloud et d'une sécurité de niveau entreprise. »



Permettre à des millions de développeurs de créer des applications plus efficaces



Auparavant, l'intégration de fonctionnalités de recherche dans des environnements MongoDB autogérés nécessitait l'ajout de moteurs de recherche externes ou de bases de données vectorielles. La gestion d'une pile de recherche fragmentée ajoutait de la complexité et des risques, et créait des frais opérationnels susceptibles d’entraîner des pipelines ETL (extraction, transformation et chargement) fragiles, des erreurs de synchronisation et des coûts plus élevés. Pour les développeurs, cela impliquait qu’ils devaient utiliser et gérer plusieurs systèmes provenant de différents fournisseurs uniquement pour ajouter des fonctionnalités de recherche, ce qui s'avérait compliqué, risqué et coûteux.



Désormais, grâce aux fonctionnalités de recherche et de récupération directement intégrées à MongoDB Community Edition et MongoDB Enterprise Server, les développeurs et les entreprises peuvent :



Tester et développer des applications d'IA localement : la recherche vectorielle permet la récupération d'informations sémantiques basée sur la signification encodée dans les intégrations vectorielles. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer et développer des applications d'IA dynamiques qui s'appuient sur des données non structurées telles que des documents texte, des images, des vidéos, des fichiers audios, des messages de chat, etc., le tout dans leur environnement local ou sur site.



Améliorer la précision grâce à la recherche hybride : Combiner la recherche par mot-clé et la recherche vectorielle permet d’obtenir des résultats unifiés à partir d'une seule requête et obtenir des résultats plus précis. Indispensable pour des solutions agentiques et des applications d'IA fiables, les développeurs peuvent facilement tirer parti de cette fonctionnalité directement via le cadre de requête familier de MongoDB.



Doter les agents IA d'une mémoire à long terme : permettre aux données de MongoDB de servir de mémoire à long terme pour les agents IA, afin de créer des applications précises et contextuelles adaptées aux situations réelles. Avec Community Edition, les développeurs peuvent facilement prototyper des systèmes RAG. Les organisations qui s'appuient sur Enterprise Server peuvent ancrer en toute sécurité les agents IA au sein des données propriétaires de leur propre infrastructure.



MongoDB est une base de données documentaire unifiée qui offre aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour créer des applications modernes capables de gérer tous les cas d'utilisation, le tout en un seul endroit. Aujourd'hui, MongoDB renforce cet engagement en intégrant de puissantes fonctionnalités de recherche et de localisation qui aideront les développeurs à créer des applications d'IA intelligentes afin de fournir un contexte pertinent aux systèmes agentiques dans l'environnement de leur choix.



Des nouvelles fonctionnalités de recherche appréciées par les partenaires de MongoDB



Plusieurs partenaires de MongoDB, tels que LangChain, LlamaIndex ou encore Scaleway ont collaboré étroitement avec MongoDB afin de tester les fonctionnalités de recherche et de recherche vectorielle dans la Community Edition.



« Nous sommes ravis que MongoDB Vector Search soit désormais disponible dans la Community Edition. Ces nouvelles capacités simplifient les architectures (RAG) de nos clients, améliorent les performances et rationalisent le développement, tout en leur permettant d'offrir des expériences de recherche IA plus précises », commente Jon Regueiro Martin, directeur des produits données et services managés chez Scaleway.



MongoDB Search et MongoDB Vector Search sont disponibles dès aujourd'hui en avant-première publique dans MongoDB Community Edition et Enterprise Server.