Stibo Systems lauréat dans la catégorie Master Data Management Solutions du prix « Gartner Peer Insights Customer's Choice »

Cette distinction attribuée par le cabinet Gartner reconnaît les fournisseurs ayant obtenu les notes les plus élevées de la part de leurs clients au travers d'une série d'enquêtes de satisfaction. Les données recueillies représentent une synthèse de qualité des solutions, produits et logiciels des fournisseurs les plus appréciés par les professionnels des entreprises informatiques.



Note globale de 4,4 sur 5 dans la catégorie des solutions de Master Data Management, basée 107 avis vérifiés.



La plate-forme technologique STEP Master Data Management (MDM) de Stibo Systems permet aux sociétés d'intégrer leurs informations produit, client, fournisseur et d'autres données organisationnelles. Elle apporte la qualité des données et les éclairages nécessaires aux entreprises pour se différencier, leur permettant d'être plus pertinents dans leur prise de décisions, d'optimiser leurs activités commerciales et de créer de la valeur.



Avec une note globale de 4,4 sur 5 - basée sur 107 avis vérifiés - dans la catégorie des solutions de Master Data Management, Stibo Systems confirme son excellente satisfaction client et assoie sa position de leader indépendant du marché.