Stibo Systems reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Waves sur la gestion des informations Produit

Stibo Systems, leader mondial des Master Data Management (solutions de gestion des données de référence), a été désigné aujourd'hui comme « Leader » dans le rapport « The Forrester Wave: Product Information Management Solutions » du 2e trimestre 2018 de Forrester Research Inc., une société d'études et d'analyses indépendante spécialisée dans le secteur des hautes technologies. Dans son évaluation de la gestion des informations produit (PIM), basée sur 27 critères, Forrester a reconnu Stibo Systems pour sa stratégie hybride unique sur le cloud et lui a attribué les meilleurs scores dans les catégories « Présence » et « Stratégie ».



« Stibo Systems excelle dans les principaux cas d'utilisation de PIM et a obtenu des notes élevées dans la création et l'enrichissement de contenus, de même que pour la puissance de son portail fournisseur », souligne Bruce Eppinger, analyste senior chez Forrester et auteur du rapport. « La solution propose une option de données en mémoire qui est un facteur de différenciation en termes de performance. Stibo Systems est la solution idéale pour les entreprises en quête d’une plateforme de gestion de données multidomaine, disposant d’un portail fournisseur et d’un modèle de gouvernance de données. »



Forrester a également reconnu Stibo Systems pour le développement interne de son offre de solutions MDM Produit depuis plus de trente ans et son évolution d'une culture centrée sur l'informatique vers un état d'esprit orienté sur l'entreprise. Développé sur sa plateforme STEP primée, le portefeuille de solutions de Stibo Systems gère un grand nombre de types de données, notamment les produits, clients, fournisseurs, actifs, le personnel et la localisation, tout en prenant en charge aussi bien la gestion numérique d’actifs (Digital Asset Management) que la gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management).



« Nous sommes fiers d’être le seul fournisseur à avoir été désigné leader dans les trois derniers rapports Forrester PIM Waves, et surtout à être cités pour notre modèle d’exploitation Business-first qui apporte une véritable valeur commerciale », souligne Prashant Bhatia, directeur monde produits et marketing chez Stibo Systems. « À notre avis, ces distinctions reconnaissent notre profond engagement à proposer des offres multidomaines supérieures qui optimisent réellement la valeur pour nos clients du monde entier. Nous savons que les entreprises d'aujourd’hui ont besoin de données propres et précises sur les produits, clients, fournisseurs, la localisation, etc., afin d'offrir une meilleure expérience client, d'appuyer leurs initiatives en matière de transformation numérique et de devancer la concurrence. »