Suadeo modernise la gestion et l’analyse des données en développant dans sa plateforme Self-BI une IA on-premise

Face à l’explosion du volume de données dispersées dans divers systèmes (ERP, CRM, bases relationnelles, plateformes cloud, réseaux sociaux…), les entreprises doivent relever des défis complexes. On estime que 47% des salariés peinent à trouver la bonne information[1] et que 82% du temps [2]est consacré à la recherche et la préparation de la donnée plutôt qu’à l’analyse stratégique des données et au pilotage de ses actions. Avec son IA implémentée dans chaque module de sa plateforme, Suadeo simplifie l’accès aux informations pertinentes, optimise le data management et accélère l’interprétation des analyses pour une exploitation fiable et efficace des données.



Une IA intégrée au service des utilisateurs



L’IA développée par Suadeo accompagne les utilisateurs, Techniques et Métiers, à chaque étape du cycle de vie de la donnée :



Intégration des données : génération, optimisation ou migration du code informatique dans l’ETL



Exploration, recherche et ciblage de l’information : navigation assistée dans le data catalogue de l’organisation et recommandations intelligentes d’informations et d’exploitations pertinentes en fonction du contexte Métier …



Gouvernance, qualité, sécurité : classification automatisée des données, automatisation des traitements complexes, alertes intelligentes sur les évolutions des indicateurs clés, enrichissement automatique du data catalogue avec une mise en relation des jeux de données et des référentiels, détection et correction des anomalies, application de filtres selon les règles de gouvernances et de conformité…



Analyse et restitution : interprétation des Dashboards et des Reports, proposition d’insights automatisés et de scénarii prédictifs, analyse des tendances et recommandations exploitables pour la prise de décision.



A chaque étape, il suffit pour les utilisateurs de poser leur question en langage naturel ce qui simplifie davantage leurs recherches et requêtes.



Une solution sécurisée et adaptée aux environnements sensibles



Conçue pour garantir un haut niveau de sécurité, la solution Suadeo IA fonctionne On-premise, sans ouverture des flux Internet, avec une isolation complète des modèles et calculs. Le chiffrement avancé des flux de données empêche tout accès non autorisé et assure une protection optimale des informations sensibles.



Avec cette innovation, Suadeo confirme son engagement à démocratiser l’accès et l’usage des données, et à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique pour une gestion et une analyse des données plus agiles, sûres et performantes.



« Notre objectif est de donner aux organisations les moyens d’exploiter plus efficacement leur patrimoine de données grâce à une IA intégrée de bout en bout, intuitive et sécurisée. Suadeo IA assiste aussi bien l’utilisateur métier que technique pour accélérer tous les usages de la donnée, à chaque étape de son cycle de vie. Son déploiement On-Premise est une vraie valeur ajoutée pour le traitement sécurisé des données sensibles. C’est une avancée majeure qui vient renforcer l’autonomisation et la réactivité que fournit notre plateforme Self BI aux utilisateurs » souligne Azzeddine Bendjebbour, fondateur et CEO de Suadeo.



[1] Etude Gartner 2023 : Une enquête Gartner révèle que 47 % des travailleurs du numérique ont du mal à trouver les informations nécessaires pour effectuer efficacement leur travail



[2] Etude IDC Equalizing Time Spent on Data Management vs. Analytics | IDC Blog