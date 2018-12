TIBCO Data Virtualization 8 donne le ton en matière d’évolutivité, de performances et de gestion des workloads

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, a annoncé la disponibilité de TIBCO® Data Virtualization 8 à la conférence AWS re:Invent 2018 à Las Vegas (Nevada). Cette offre est conçue pour aider les entreprises et leurs responsables informatiques, data managers et autres architectes à supprimer les goulets d’étranglement, et à mettre en place une couche de données agile, haute vitesse et virtualisée au sein de leurs architectures. Cette couche fournit de puissantes capacités de gestion et de gouvernance, et permet d’accéder en libre-service à des données critiques, de les organiser afin de les exploiter à grande échelle, et de les rendre disponibles au meilleur coût à des fins d’analyse.



TIBCO Data Virtualization 8 inclut un moteur de traitement massivement parallèle (MPP) qui augmente considérablement les performances en distribuant les requêtes sur plusieurs processeurs. La solution permet ainsi de profiter des avantages de la virtualisation des données dans un environnement big data. Sa technologie optimise automatiquement les requêtes fédérées sur plusieurs data lakes et sources relationnelles afin de bénéficier du meilleur plan de requête possible. L’extension du traitement de la virtualisation des données sur l’ensemble de l’infrastructure existante permet de gérer des workloads hétérogènes avec moins de réplication, moins de coût, et plus d’agilité. La solution offre ainsi des performances de virtualisation de données pouvant être de 5 à 10 fois supérieures à celles des précédentes versions, sans nécessiter des ressources supplémentaires.



« Données et connaissances sont le cheval de bataille des entreprises. Les organisations capables d’extraire rapidement la valeur de leurs données sont vouées à dominer leurs marchés ; les autres seront reléguées à l’arrière-plan », explique Brad Hopper, Vice-président chargé de la stratégie relative aux produits analytiques chez TIBCO. « TIBCO Data Virtualization 8 établit une nouvelle norme grâce à ses remarquables avancées en matière de virtualisation de données. La solution dote les data managers d’une expérience agile et performante, que leur mission consiste à alimenter des applications critiques, à aider les analystes et les data scientists à extraire de la connaissance ou à découvrir de nouvelles relations entre leurs données. »



Avec sa nouvelle gestion des workloads, TIBCO Data Virtualization 8 est une solution dont les capacités de scalabilité sont uniques avec plus de contrôle sur des ressources serveur spécifiques – au-delà des paramètres précédemment disponibles en matière de serveurs et de clusters. Les utilisateurs contrôlent ainsi l’utilisation de la mémoire, la longueur des requêtes ou encore le nombre de lignes. Ils évitent les requêtes potentiellement problématiques afin que les workloads les plus importants soient systématiquement traités en priorité.



TIBCO Data Virtualization 8 permet aux entreprises de tirer parti de leurs big data en leur offrant un accès simplifié à des référentiels de données, le tout grâce à de nouveaux adaptateurs de sources de données Apache Spark™ SQL, Cloudera Hive™, et Cloudera Impala™, ainsi qu’à des adaptateurs mis à jour pour Apache Hive™ et Apache Impala™. Cet accès est également simplifié grâce au tout nouvel adaptateur pour Elasticsearch.



TIBCO Data Virtualization 8 est désormais disponible sur la place de marché Amazon Web Services (AWS).