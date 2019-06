TIBCO Software enrichit son offre afin d’offrir des capacités analytiques haute performance

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, présente les nouveautés de TIBCO Spotfire®, l’une des plateformes analytiques les plus complètes du marché. Ces fonctionnalités répondent aux problématiques des data scientists et data engineers procédant à des analyses interactives sur de vastes jeux de données dans Google BigQuery™ et via des frameworks tels qu’Apache Spark™.



TIBCO Spotfire exploite la puissance des technologies innovantes et open source pour ouvrir la voie à une nouvelle ère d'analyse en cluster à hautes performances, permettant aux clients et partenaires de TIBCO de découvrir des connaissances approfondies et de prendre des décisions rapides à partir de quantités massives de données. Grâce à la prise en charge native de BigQuery dans Spotfire® 10.4, les data scientists effectuent désormais des requêtes interactives à partir de Spotfire sur un plus grand volume de données dans Google BigQuery pour obtenir des informations, presque instantanément.



TIBCO a amélioré ses capacités à traiter les workload d'analyse unifiée à haute performance, à faible latence et à forte simultanéité en fournissant une connectivité native pour un accès en libre-service à TIBCO ComputeDB™, une base de données d'analyse en mémoire optimisée basée sur Apache Spark et Apache Geode™. TIBCO ComputeDB combine des techniques de traitement des requêtes approximatives de pointe pour garantir des analyses interactives à faible latence tant pour le streaming que pour les données stockées. En outre, les capacités de gestion et d’optimisation de la mémoire de TIBCO ComputeDB permettent d'augmenter le débit, les capacités en temps réel et les vitesses jusqu'à 20 fois plus rapides qu'Apache Spark.



« Les entreprises cherchent à utiliser les big data pour stimuler l’innovation, en extraire des connaissances, prendre l’ascendant sur la concurrence, et saisir de nouvelles opportunités », déclare Brad Hopper, Vice president, analytics product strategy, TIBCO Software. « Nous sommes constamment à l’écoute de nos clients, et nous mettons tout en œuvre pour proposer une expérience utilisateur fluide et extrêmement réactive, même en cas d’immenses jeux de données. Grâce à des capacités natives, à ses partenaires et à l’open source, TIBCO Software permet à ses clients de s’adapter rapidement aux changements et d’accélérer leurs processus d’innovation en analysant de vastes jeux de données, sans nuire à leurs rapidités d’exécution et performances. »