TIBCO Software est reconnu pour sa puissante plateforme de data science répondant notamment à des problématiques environnementales

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce que TIBCO® Data Science a été distinguée par de récents rapports d’analystes sur la data science et le machine learning. TIBCO Data Science est notamment reconnue pour son impact positif face à des enjeux planétaires critiques, comme celui de la protection de l’environnement. Fruits de l’engagement de TIBCO en matière de solutions de data science et analytiques, qui sont utilisées aussi bien par des data scientists que par des collaborateurs peu familiers avec les algorithmes, ces distinctions illustrent sa capacité à démocratiser la data science dans l’intérêt général.



Une note de 9.0, soit la meilleure note, a ainsi été octroyée à TIBCO® Data Science par des utilisateurs sur la plateforme TrustRadius. La solution permet aux équipes d’étendre leurs déploiements en favorisant la collaboration, en automatisant l’analytique grâce au machine learning et des recommandations pertinentes. TIBCO Software a également reçu les meilleures notes du rapport 2019 du Gartner dédié aux capacités critiques de data science et de machine learning* dans les catégories : exploration des données, industrialisation des modèles en production, data science non traditionnelle (fraude…). Aux yeux de l’éditeur, ces évaluations positives et les scores obtenus dans ledit Magic Quadrant de Gartner* constituent une validation de son leadership.



Afin d’illustrer le rôle de la date science dans des projets environnementaux, quelques informations sur Data-Shack, société sud-africaine, spécialisée dans la data science qui s’appuie sur TIBCO pour ses processus d’analyse de données. Leurs analyses ont ainsi permis de réduire le braconnage de rhinocéros de 20 % entre 2014 et 2017 en identifiant les potentiels malfaiteurs. « La data science et le machine learning sont reconnus pour leurs capacités à réduire les coûts et optimiser les processus. Cependant, leur plein potentiel s’exprime dans des projets visant à améliorer les conditions de vie de ceux qui nous entourent », déclare Anni Toner-Russell, Directeur général de Data-Shack. « En tirant parti des outils de data science et analytiques de TIBCO, nous avons identifié les profils de potentiels braconniers, ce qui nous a permis d’avoir un impact positif sur une communauté de rhinocéros menacée. »



« La data science et le machine learning sont à l’origine de changements importants pour l’entreprise comme pour la société. Nous nous sommes donnés comme priorité de proposer des produits de haute qualité permettant de mieux connecter, unifier et enrichir les connaissances des organisations. Les équipes peuvent ainsi développer rapidement de nouvelles connaissances prédictives. », déclare Michael O’Connell, chief analytics officer, TIBCO. « Il est très gratifiant de constater l’impact de nos produits dans des projets environnementaux. Nous sommes fiers de travailler avec des entreprises autour d’initiatives de data science d’intérêt général. »



*Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, Carlie Idoine, Peter Krensky, Erick Brethenoux, Alexander Linden, 28 janvier 2019



*Gartner Critical Capabilities for Data Science and Machine Learning Platforms, Peter Krensky, Alexander Linden, Carlie Idoine, Erick Brethenoux, 10 avril 2019