TIBCO Software offre de nouvelles fonctionnalités aux organisations adoptant des stratégies multi-cloud et de cloud hybride

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API managemnt, annonce de nouvelles fonctionnalités conçues pour répondre à la diversité des approches multi-cloud et cloud hybride. Ces nouveautés répondent aux besoins d’une variété d’environnements cloud pour les équipes dynamiques cherchant à exploiter des données métiers approfondies.



« Nous donnons aux entreprises les moyens d'adopter des approches hybrides et multi-cloud, en utilisant une architecture fondamentale native du cloud qui permet au client d'obtenir des résultats impactants », déclare Matt Quinn, Directeur des opérations de TIBCO Software. « Nous sommes conscients que nombre de nos clients ont déployé énormément de ressources sur Azure, que les développeurs cherchent à créer des solutions plus simples, et que les chefs de projets ont besoin de leurs outils favoris pour être efficaces. Pour répondre à l’évolution constante des activités de nos clients dans le cloud, TIBCO Software continuera à proposer les outils les plus adaptés pour connecter, unifier et enrichir leur business intelligence. »



Pour les entreprises, l’absence d’outils optimisés pour différentes architectures est un frein majeur à l’innovation. Les solutions partiellement compatibles avec un environnement cloud hétérogène finissent toujours par rater le coche. Les développeurs, data scientists et chefs de projets doivent être en mesure de maîtriser les ressources et de supprimer les goulots d’étranglement en matière d’intégration, d’analyse et d’API. TIBCO Software répond à ces problématiques avec les solutions suivantes :



● TIBCO Cloud™ Integration - Connect – anciennement TIBCO Scribe® – est le premier service cloud de TIBCO disponible sur Microsoft Azure®, et propose la prise en charge des environnements multi-cloud. Désormais disponible en version bêta, la solution offre à la vaste communauté Azure® des options d’hébergement supplémentaires afin de connecter des applications SaaS et sur site ;



● TIBCO Cloud™ Mashery® intègre désormais une nouvelle fonctionnalité de création de portails en local destinés aux développeurs. Grâce à cette nouveauté, toutes les fonctionnalités de TIBCO Cloud Mashery sont désormais disponibles en local, dans des clouds privés, des environnements hybrides ou des clouds publics tels qu’AWS™ et Azure. Cette offre est idéale pour les secteurs grands consommateurs d’applications cloud-natives, comme les compagnies aériennes, la finance et les télécommunications ;



● TIBCO Cloud™ Nimbus® est désormais disponible sur la plateforme TIBCO Connected Intelligence Cloud. Cette solution destinée aux responsables de l’expérience client, qualité ou opérationnels favorise la collaboration entre équipes. Les utilisateurs cartographient en toute simplicité leurs processus métiers : ceux-ci peuvent alors être partagés, documentés et contrôlés afin d’en accroître l’efficacité et d’améliorer l’expérience client ;



● TIBCO Cloud™ Spotfire® Web Client est désormais supporté par TIBCO® Data Virtualization. Cette solution permet aux clients web et mobiles de charger d’accéder à toutes les données pertinentes à partir d’une couche d’abstraction de données. Les utilisateurs bénéficient de vues unifiées de sources de données hétérogènes, et produisent ainsi des informations de qualité ;



● TIBCO Cloud™ Starters Toolkit de TIBCO LABS répond à une multitude de besoins des développeurs de solutions cloud, grâce à l’accès aux fonctionnalités de l’offre cloud de TIBCO réunies via une seule application. TIBCO Cloud Starters Toolkit comprend des modèles préconçus et des composants d’interface utilisateur open source. Les développeurs peuvent ainsi créer des solutions homogènes à partir de plusieurs produits de la plateforme TIBCO Connected Intelligence Cloud. Ils développent des applications personnalisées et multidomaines offrant le parfait mélange de fonctionnalités cloud d’entreprise – tout en tirant parti de technologies reconnues telles qu’Angular.