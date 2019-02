TIBCO Software reçoit le meilleur score sur cinq cas d’usage du rapport de Gartner sur les fonctionnalités critiques de master data management

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analytique et de l’API management, annonce avoir décroché le score le plus élevé sur cinq des six cas d’usage identifiés par Gartner dans son rapport dédié aux fonctionnalités critiques de master data management : données clients B2B, données produits buy-side, données produits sell-side, master data management multidomaines et master data management multivecteurs. La solution évaluée par le cabinet est TIBCO EBX™, produit d’Orchestra Networks – récemment racheté par TIBCO.



« Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour proposer des produits d’exception aux entreprises de tous les secteurs. Nous sommes donc ravis de voir EBX progresser au sein du rapport de Gartner année après année », déclare Thomas Been, Directeur marketing chez TIBCO Software. « Notre équipe continue à développer de nouvelles fonctionnalités tenant compte des retours des utilisateurs afin d’offrir à nos clients la meilleure solution. Nous sommes fiers des résultats obtenus par EBX, le nouveau venu de notre portefeuille TIBCO Connected Intelligence et nous considérons cette distinction comme la reconnaissance de nos efforts en matière de qualité et de couverture fonctionnelle. »



La plateforme innovante EBX™ de TIBCO Software est une solution permettant de gérer, gouverner et partager l’ensemble des master data, données de référence et métadonnées d’une entreprise de façon centralisée. La plupart des organisations gèrent ces actifs partagés séparément, ce qui engendre des coûts, nuit à leur agilité et représente un facteur de risques accru. Les fonctionnalités d’EBX viennent compléter l’offre de data management de TIBCO Software, qui inclut les solutions TIBCO® Data Virtualization et TIBCO® MDM.



Le cabinet Gartner a évalué 14 éditeurs de solutions MDM en se focalisant sur 12 différentes fonctionnalités et sur un ensemble de facteurs critiques de différenciation prédéfinis. Les auteurs Simon Walker, Alan Dayley, Michael Moran, Bill O'Kane et Sally Parker – 11 février 2019 – notent que « cette évaluation des fonctionnalités critiques de master data management se fonde sur un certain nombre de cas d’usage et peut servir de référence aux responsables des données et de l’analytique cherchant à choisir l’éditeur adapté. » TIBCO a obtenu le meilleur score dans cinq des six cas d’usage identifiés.



