TIBCO Spotfire reconnu leader de la BI entreprise dans deux rapports Forrester

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et l’API management, annonce avoir été cité parmi les leaders du rapport The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed) consacré aux plateformes entreprises de business intelligence, et publié par Forrester Research, le 3e trimestre 2019. TIBCO Software est également reconnu leader du rapport The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Client-Managed). L’éditeur a ainsi reçu les meilleurs scores possibles dans chacun des deux rapports, pour les critères suivants : business intelligence augmentée, création et personnalisation d’applications, big data, préparation de données, options de déploiement, interface graphique, systems of insight, modèle commercial, feuille de route en matière d’innovation, vision produit et support des produits et services.



Composante de la plateforme TIBCO® Connected Intelligence Cloud, TIBCO Spotfire® peut être déployée dans le cloud ou sur site. Elle s’adapte aux besoins de divers utilisateurs : des analystes aux opérationnels en passant par les data scientists. TIBCO Software a récemment annoncé de nouvelles fonctionnalités de TIBCO Spotfire®X, rendant la solution capable de répondre aux besoins multiples d’une organisation en matière analytique. TIBCO Spotfire® Recommendations Engine s’appuie sur l’intelligence artificielle pour découvrir les relations entre différents jeux de données. En outre, ses requêtes en langage naturel permettent aux utilisateurs d’explorer leurs données plus simplement. TIBCO Spotfire® Data Streams réunit par ailleurs des données temps réel (IoT inclus) et la Business Intelligence, permettant aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions.



« Nous sommes ravis d’être reconnus par le Forrester dans le cadre de ces deux rapports qui soulignent notre évolution dans le domaine de la Business Intelligence entreprise », déclare Mark Palmer, senior vice president and general manager, data and analytics, TIBCO. « Le succès de nos clients confirme notre capacité à garder une longueur d’avance sur le marché analytique. Nous traitons aussi facilement l'analyse des informations in motion, telles que les flux de données IoT ou les données Apache Kafka®, que le traitement d’une feuille de calcul. C’est la différence entre une simple collecte de données et sa transformation en support de l’innovation. »



Les rapports The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed), Q3 2019 et The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Client-Managed), Q3 2019 évaluent les solutions entreprises des éditeurs et analysent leurs offres, leurs stratégies et leur présence sur le marché à l’aune de 19 critères grâce à des enquêtes et à des démonstrations de produits. TIBCO Software a ainsi obtenu le score de cinq sur cinq à 11 reprises. Chacun des éditeurs figurant dans ces rapports propose des fonctionnalités clés autour de la Business Intelligence, et se distingue à la fois par les revenus qu’il génère et un intérêt prononcé de la part des clients de Forrester.