TIBCO annonce l’acquisition de la plateforme d’analyse de données in-memory SnappyData

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce l’acquisition de SnappyData. L’opération permet à l’éditeur d’enrichir sa plateforme TIBCO® Connected Intelligence avec un data fabric unifié. Les utilisateurs bénéficieront ainsi de capacités analytiques, data science, streaming, et de data management renforcées pour une variété de scénarios nécessitant un traitement instantané et agile des données. Grâce aux fonctionnalités de traitement transactionnel et d’analyse interactive de flux de données réunies au sein d’un système unifié, les clients pourront extraire plus rapidement de nouvelles connaissances, et maintenir un faible coût total de possession. Ils bénéficieront ainsi d’un traitement jusqu’à 20 fois plus rapide que la version native d’Apache Spark, tout en permettant de prendre en charge de vastes entrepôts de données Apache Spark.



« SnappyData complète la plateforme TIBCO Connected Intelligence en offrant de meilleures performances et une plus grande agilité dans le cadre de l’extraction et l’analyse de données à grande échelle », déclare Matt Quinn, Chief Operating Officer chez TIBCO Software. « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de notre engagement de longue date en faveur d’une innovation. Ensemble, TIBCO et SnappyData proposent la plateforme la plus complète de gestion de données. TIBCO Connected Intelligence devient ainsi l’une des meilleures solutions du marché pour générer des informations qualifiées en temps réel à des fins de maintenance prédictive, ou encore de détection d’anomalies. »



Les produits Enterprise et Open Source de SnappyData™ répondent à une variété de cas d’usage de l’IoT et dans tous les secteurs d’activité – fabrication industrielle, services financiers, télécommunications... –. L’ajout de ces solutions au portefeuille permet à TIBCO d’améliorer ses offres existantes :



● Analytique visuelle : les analystes métiers pourront désormais tirer parti d’Apache Spark avec des délais d’exécution de requêtes plus courts, et une productivité accrue ;

● Data science : les data scientists auront la possibilité d’explorer de nouveaux jeux de données plus vastes grâce à un entrepôt de données in-memory, haute vitesse et extrêmement scalable ;

● Streaming analytics : les data engineers/scientists bénéficieront d’un accès à faible latence aux entrepôts de données historiques

● DataOps : permettra d’orchestrer et de rationaliser la gestion de pipelines d’analyse.



« SnappyData et la plateforme TIBCO permettront aux clients d’analyser des données temps réel et historiques de façon simplifiée et agile, afin d’accélérer leurs initiatives de transformation numérique », déclare Richard Lamb, Cofondateur et Président de SnappyData. « Ensemble, ces technologies créent un data fabric d’analyse haute performance offrant aux utilisateurs des jeux de données plus vastes et une agilité accrue, tout cela avec un coût total de possession moindre. Nous sommes heureux d’offrir aux DSI, architectes, data engineers, analystes métiers et data scientists encore plus de valeur grâce aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme TIBCO Connected Intelligence. »



Avec ce rachat, TIBCO est désormais à 100 % compatible Apache Spark, et impliqué dans son écosystème open source. SnappyData tire parti de la popularité d’Apache Spark et d’Apache Spark™ Streaming en associant le framework Spark à Apache Geode™, une base de données distribuée en mémoire. La solution créée par les fondateurs d’Apache Geode (GemFire) (Richard Lamb, Sudhir Menon et Jags Ramnarayan) renforce le portefeuille open source de TIBCO, qui comprend également Project Flogo™ pour le développement de microservices.