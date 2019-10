TIBCO annonce le lancement de sa solution cloud native de métadonnées d’entreprise en version bêta

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce le lancement du programme bêta de TIBCO Cloud™ Metadata, un nouveau service cloud de gestion de métadonnées proposé par TIBCO EBX™. Bientôt disponible sur la plateforme TIBCO® Connected Intelligence Cloud, cette offre SaaS est à la fois légère, facile à appréhender et simple d’utilisation. Elle permettra aux clients de profiter de l’ensemble des fonctionnalités d’EBX™ et de sa puissance en matière de gestion des métadonnées dans leur environnement logiciel favori.



« Le lancement du programme bêta de TIBCO Cloud Metadata d’ici la fin de l’année fera de nous un des tout nouveaux acteurs sur le marché cloud de la gestion des métadonnées », déclare Christophe Barriolade, senior vice president & general manager, TIBCO EBX. « Notre solution SaaS permettra aux entreprises de répondre à leurs besoins en la matière. Elle allie des fonctionnalités de gouvernance et de gestion de catalogues de données, elle a été conçue dans un souci de simplicité d’utilisation et de déploiement. En lançant ce programme, TIBCO renforce ses solutions de data management et répond à des besoins critiques. Cette solution SaaS permettra à ses utilisateurs d’utiliser leurs données efficacement dans le cadre de leurs activités opérationnelles, d’analyses et de conformité. »



La gestion des métadonnées permet de capter les moindres détails concernant la structure des données de l’entreprise, leur utilisation ainsi que leur impact au sein de l’organisation. TIBCO Cloud Metadata sera disponible en mode SaaS et pourra également être déployé dans des environnements tirant déjà profit de TIBCO EBX pour la gestion des master data, des données de référence et des métadonnées. La solution propose un grand nombre de fonctionnalités intégrées : data lineage, glossaire métier, dictionnaire de données, workflows de gouvernance, catalogue de données en libre-service.