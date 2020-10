TIBCO annonce un accord pour l’acquisition d’Information Builders

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter, d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance afin de résoudre les problématiques orientées données les plus complexes. L’éditeur annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition d’Information Builders, Inc. (ibi), fournisseur leader de solutions analytiques et de gestion de données. ibi a conçu un riche portefeuille de produits et développé des solutions orientées données, essentielles aux transformations digitales des entreprises. Ses fonctionnalités de gestion et d’analyse des données enrichiront la plateforme TIBCO Connected Intelligence.



« Il est plus nécessaire que jamais d’être en mesure d’extraire des informations à partir de données. Avec le rachat d’ibi, nous disposons de capacités analytiques et de technologies supplémentaires. Nous sommes ainsi plus à même d’aider les entreprises du monde entier à résoudre leurs problématiques orientées données les plus complexes », déclare Dan Streetman, CEO de TIBCO. « L’association de nos deux entreprises, et nos capacités à la fois puissantes et complémentaires permettront de mieux tirer parti du potentiel des données en temps réel afin de prendre plus rapidement des décisions contextualisées. »



ibi aide les organisations à gérer des données complexes, déconnectées afin de créer, d’embarquer et d’automatiser des technologies analytiques. Tous deux mus par une quête d’excellence client et d’innovation, TIBCO et ibi travailleront main dans la main avec leurs clients afin de les aider à transformer leurs activités et à mener une politique d’innovation durable.



Les produits leaders de gestion de la qualité, de préparation et d’intégration des données d’ibi renforceront TIBCO dans la mise en œuvre de ses stratégies Any Data Hub et Responsive Application Mesh. La stratégie Hyperconverged Analytics de TIBCO bénéficiera quant à elle de l’apport de WebFOCUS, solution analytique leader d’ibi.



« Les défis plus importants posés par les données nécessitent la mise en place de solutions musclées », déclare Frank J. Vella, CEO d’ibi. « En entrant dans le giron de TIBCO, nous permettons à nos clients, conscients de l’impact de solutions stratégiques orientées données, de traiter les opportunités qui se présentent à eux au bon moment. »



Des millions d’individus dans le monde entier utilisent des logiciels basés sur les technologies d’ibi au quotidien dans les domaines de la santé, des services financiers, du secteur public, de l’industrie, des transports, de la logistique, et du commerce de détail. Ces solutions ont reçu plus de 40 prix Outstanding Customer Service and Support (Service client et support exceptionnels), y compris dans les catégories Cloud BI et Innovation technologique.



« Nous avons créé Information Builders dans le but de proposer un produit de business intelligence qui permettrait à ceux qui n’ont pas de compétences en programmation de créer leurs propres applications de reporting », déclare Gerald D. Cohen, fondateur et président du conseil d’ibi. « Nous sommes fiers de ce qu’ibi a accompli en plus de quatre décennies d’innovation. C’est pour nous un privilège de rejoindre une entreprise qui place, comme nous, le client au cœur de sa stratégie. Je suis très enthousiaste quant aux perspectives offertes par cette opération pour nos solutions, notre équipe, et en particulier nos clients. »



La transaction reste sujette aux conditions de clôture habituelles et à différentes approbations réglementaires. Selon les estimations de TIBCO, l’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre de son exercice 2021.



Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique de TIBCO. Shea & Company LLC a agi en tant que conseiller financier, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseiller juridique d’ibi.