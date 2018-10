TIBCO annonce un microservice innovant de reporting et de visualisation de données

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API Management, annonce TIBCO JasperReports® IO, un micro service innovant et hautement évolutif spécialement conçu pour générer des rapports et des visualisations de données intégrables. JasperReports® IO est capable de produire aussi bien des rapports précis de plusieurs pages que des visualisations de données interactives. Les développeurs peuvent également utiliser le microservice pour générer et diffuser des informations grâce à de simples API REST. TIBCO JasperReports® IO Professional est disponible dès aujourd’hui sous forme de service léger (une seule instance) ; d’autres versions seront développées ultérieurement afin de proposer un microservice à forte évolutivité.



JasperReports IO est taillé sur mesure pour les architectures cloud et de micro services : le produit leur permet de profiter des avantages techniques et des économies financières lié au modèle économique basé sur l’utilisation du produit (nombre de processus en parallèle). Ses fonctionnalités de base étant exposées à l’aide d’une API REST, n’importe quel développeur peut y accéder via un simple appel de fonction. En outre, JasperReports IO Professional inclut un fichier de configuration Docker (Dockerfile), ce qui permet de déployer le produit en toute simplicité dans un conteneur Docker – ce dernier pouvant faire l’objet d’une intégration étroite dans une approche DevOps.



Mettant à profit sa vaste expérience en matière de business intelligence embarquée, TIBCO a incorporé des fonctionnalités issues de son framework d’API JavaScript (Visualize.js) à JasperReports IO. Cette technologie permet aux développeurs d’intégrer sans effort des rapports et des visualisations générés par JasperReports IO à la partie front-end de leurs applications en écrivant un minimum de lignes de JavaScript. Ils bénéficient ainsi d’un moteur compact pour la visualisation des données, et exercent un contrôle programmatique de JavaScript afin d’exposer du contenu à leurs utilisateurs, tout cela sans quitter leurs applications.



« JasperReports IO permet aux utilisateurs d’intégrer des rapports et des visualisations de données en toute simplicité à leurs applications cloud-native », déclare Jan Schiffman, Vice-président de l’ingénierie chez TIBCO. « Nous avons créé un service unique s’appuyant sur les capacités de notre bibliothèque TIBCO JasperReports Library en matière de connectivité et de présentation de données. Ce dernier est accessible via une API Web native, et peut être intégré à l’aide de Visualize.js. JasperReports IO est parfaitement adapté pour les architectures modernes basées sur des conteneurs, et permet de profiter de toute l’efficacité opérationnelle du DevOps. »



« En raison de sa légèreté et de sa rapidité de déploiement, JasperReports IO peut être mis en œuvre sur une base minimaliste et utilisé comme moteur de reporting, sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur une infrastructure centrale », déclare Philip Moston, Consultant sénior chez QuinScape GmbH. « Pour moi, cette solution est parfaitement adaptée à la génération de rapports légers et distribués. Si vous voulez incorporer un moteur de reporting extrêmement précis à votre produit, JasperReports IO est ce qu’il vous faut. »



JasperReports IO pourra être téléchargé sur Jaspersoft.com/download d’ici la fin de l’année 2018 en essai gratuit étendu, et est disponible sur la boutique Amazon Web Services Marketplace à partir de 19 cents (en dollars) par heure.