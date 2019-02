TIBCO et IHS Markit s’associent pour fournir des fonctions analytiques avancées au secteur de l’énergie

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de la gestion d’API, annonce un nouveau partenariat avec IHS Markit, un fournisseur leader d’informations, d’analyses et de solutions critiques pour les principaux secteurs et marchés qui dynamisent les économies du monde entier, comme celui de l’énergie. Les fonctions analytiques avancées offertes par TIBCO Spotfire® dans le cadre de ce partenariat permettront d’accéder à et d’explorer plus rapidement de vastes quantités de données énergétiques. Les entreprises pourront ainsi accélérer l’extraction de connaissances approfondies et précieuses.



« IHS Markit et TIBCO possèdent de nombreux clients dans l’énergie dans le monde entier. Notre accord permettra à ces entreprises de mettre en place des workflows d’exploration et de production d’énergie de pointe grâce à nos outils de data visualisation et de data science », explique Michael O’Connell, Directeur de l’analytique chez TIBCO Software. « Ce partenariat témoigne de notre volonté de répondre aux nouveaux challenges rencontrés par le secteur de l’énergie. Nos clients bénéficieront des fonctionnalités complètes nécessaires pour gérer leurs investissements stratégiques et optimiser leurs activités. »



TIBCO Spotfire® améliorera les workflows existants d’IHS Markit avec une dimension analytique intégrée. Cette combinaison permettra aux organisations d’accélérer le développement de nouvelles offres afin de répondre aux besoins de demain en matière d’exploration et de production d’énergie primaire. Ce partenariat profite aux clients actuels et futurs des deux entreprises dans ce secteur, en augmentant la capacité des utilisateurs à accéder, exploiter et analyser les données.



« IHS Markit fournit des solutions de smart data et de business intelligence depuis des décennies à l’industrie pétrolière et gazière », déclare David Hicks, Senior Vice president, energy & naturalresources – upstream, chargé des ressources énergétiques et naturelles en amont chez IHS Markit. « En intégrant la source d’informations, d’analyses et de connaissances la plus complète sur le secteur de l’énergie mondiale avec l’une des plateformes analytiques majeures du marché, nous aidons nos clients à analyser leurs précieux actifs et à tirer davantage de valeur de leurs données avec une efficacité sans précédent. »