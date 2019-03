TIBCO et Mercedes-AMG Petronas Motorsport poursuivent avec succès en 2019 leur partenariat innovant

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API Management, annonce l’extension de son partenariat mondial datant de 2017 avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport, quintuple vainqueur consécutif du Championnat du monde des constructeurs de Formule 1 de la FIA. Leader en matière d’innovation, l’éditeur continuera à fournir à l’écurie et à Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, sa toute nouvelle voiture de course, des capacités analytiques avancées, basées sur TIBCO Spotfire® et TIBCO® Data Science, leur permettant de dominer la concurrence.



Pour sa dixième saison de Formule 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport dispose désormais d’une expérience considérable et d’une banque de données immense. En combinant ces deux atouts et en s’en servant dans le cadre de ses processus de data science, l’équipe dispose aujourd’hui d’une opportunité unique. Les champions en titre se sont tournés vers les technologies TIBCO Software pour tirer parti des téraoctets de données dynamiques générées chaque weekend de compétition, et prendre des décisions stratégiques aussi bien en atelier que pendant les courses. La plateforme TIBCO® Connected Intelligence constitue un socle pour les processus d’analyse avancée, et permet à l’écurie de repérer les anomalies avec précision, d’accélérer ses prises de décisions, et d’exploiter pleinement le potentiel de ses voitures.



« Notre plateforme TIBCO Connected Intelligence est parfaitement adaptée pour les clients cherchant à dégager des connaissances essentielles et prendre des décisions critiques, contextualisées et temps réel. Les écuries de Formule 1 ont ainsi besoin des technologies les plus performantes pour les accompagner sur la voie du succès », déclare Thomas Been, Directeur marketing chez TIBCO Software. « Mercedes-AMG Petronas Motorsport améliore constamment son véhicule afin de garder une longueur d’avance sur ses concurrents. Compte tenu des nouvelles règlementations en vigueur pour la saison 2019, les données seront essentielles à la réussite des écuries de Formule 1. Nous souhaitons au groupe une année pleine de succès et travaillerons main dans la main avec eux afin de leur garantir de meilleures performances, une plus grande fiabilité, et des délais de traitement plus courts. »



Mercedes-AMG Petronas Motorsport a effectué des millions de simulations de courses avec TIBCO Spotfire, examinant ainsi différentes variables et ainsi évaluer les résultats de changements mineurs. Grâce à cette solution, l’équipe bénéficie d’un accès simple et transparent à différents types de données et à des visualisations avancées. En outre, les capacités d’analyse de flux de données en temps réel de TIBCO Software lui offrent une visibilité instantanée sur une variété d’indicateurs au cours de phases critiques, sans oublier des notifications instantanées quant aux menaces. Grâce à TIBCO Data Science et à sa collaboration avec les data scientists de l’éditeur, Mercedes-AMG Petronas Motorsport est en mesure de créer et de valider des modèles utilisés dans des fonctions analytiques et des applications, dans des délais adaptés à la Formule 1.



« Dans notre milieu, pour remporter la victoire, il faut une équipe capable de produire des efforts de développement tout au long de la saison, ainsi que des technologies permettant à chacun d’innover librement. C’est précisément pour cette raison que nous avons choisi les solutions TIBCO Software », déclare Toto Wolff, team principal and chief executive officer, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. « Avec les technologies de TIBCO Software, notre équipe bénéficie de connaissances uniques sur le W10, ainsi que des données temps réel nécessaires pour prendre les risques adaptés au moment adéquat, améliorer nos performances, et remporter les courses. La plateforme TIBCO Connected Intelligence est essentielle à notre réussite et représente une raison clé de notre collaboration continue avec TIBCO Software en 2019. »