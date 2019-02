TIBCO nommé parmi les Leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes de data science et de machine learning

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce avoir été reconnu parmi les leaders du Magic Quadrant 2019 de Gartner dédié aux plateformes de data science et de machine learning. L’éditeur améliore son classement par rapport à l’année dernière et figure, désormais, dans le carré des leaders. Récemment, TIBCO s’est également placé dans le premier quartile de Gartner pour ses fonctionnalités d’amélioration des modèles de production, d’exploration, et de prototypage avancé.*



« Nous sommes très heureux d’être reconnus au sein du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes de data science et d’apprentissage automatique », déclare Thomas Been, Directeur marketing chez TIBCO Software. « À nos yeux, notre classement dans ce rapport est le reflet de notre détermination et de notre capacité unique à aider nos clients à optimiser leur collaboration, leurs processus d’intégration, et l’application de modèles afin de tirer toute la valeur de leurs initiatives de data science. »



Comme l’explique Gartner, « Les leaders se caractérisent par leur part de marché et leur forte notoriété sur le marché de la data science et du machine learning. Ils proposent des fonctionnalités puissantes et approfondies pour l’ensemble du processus d’exploration de données, et de développement et d’application de modèles. Outre leur service et leur support d’exception, les leaders sont également capables de s’adapter à l’évolution rapide des conditions du marché. Déjà conséquent, le nombre de citizen data scientists et d’experts utilisant leurs plateformes augmente constamment. »



« Les Leaders sont idéalement placés pour influencer la croissance et l’orientation de l’industrie », poursuit l’auteur du rapport. « Ils couvrent la plupart des secteurs, régions, domaines et cas d’usage de la data science, et disposent donc d’une solide compréhension ainsi que d’une excellente stratégie pour ce marché. Ils ont l’opportunité de veiller à ce que leur capacité d’exécution soit adaptée aux conditions actuelles du marché, et disposent également de feuilles de route intelligentes qui leur permettent de tirer parti des nouveautés et avancées technologiques d’un secteur dynamique. Enfin, ils font preuve d’une vision éclairée et novatrice et se différencient par leurs innovations, qui révolutionnent fréquemment le marché. Tous ces éléments en font des candidats de choix pour la plupart des organisations. Cependant, les entreprises ne doivent pas pour autant se limiter à cette sélection, d’autres éditeurs étant en effet susceptibles de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. A minima, ces Leaders offrent des niveaux de référence élevés qui peuvent servir à des fins de comparaison avec les autres éditeurs. »



