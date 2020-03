TIBCO nommé parmi les leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes de data science et de machine learning

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter, d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance pour résoudre les problématiques données les plus complexes. L’éditeur annonce sa nomination parmi les leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner dédié aux plateformes de data science et de machine learning * pour la deuxième année consécutive. Cette distinction reconnait une nouvelle fois ses capacités en matière d’intelligence artificielle (IA), de data science et de machine learning (ML), qui permettent à ses clients et partenaires de proposer des expériences clients de haute qualité et de résoudre des problématiques métiers complexes.



« TIBCO s’est engagé à aider les entreprises à tirer pleinement parti de leurs initiatives de data science en augmentant la productivité de leurs data scientists et en opérationnalisant l’extraction de connaissances grâce à l’analytique. L’un de nos mots d’ordre est de placer l’IA au cœur de nos produits de data science. Nous pouvons ainsi automatiser des tâches quotidiennes et conserver du temps pour innover, tout en assurant le respect des meilleures pratiques », déclare Michael O’Connell, Chief analytics officer chez TIBCO. « Nos produits de data science permettent à nos clients d’extraire de volumes de données des connaissances exploitables, les rendant encore plus compétitifs. À nos yeux, être une nouvelle fois reconnu par Gartner comme un leader en matière de data science et de machine learning témoigne de notre capacité à générer une grande valeur pour nos clients. »



TIBCO® Data Science et TIBCO Spotfire® sont donc une fois de plus reconnues comme étant des solutions majeures sur le marché de l’analytique avancée temps réel et dotées de fonctionnalités puissantes de data science. L’intelligence artificielle et le machine learning sont les piliers de la plateforme TIBCO® Connected Intelligence incluant l’offre IoT Project Flogo. Que ce soit pour assurer une intégration de l’edge computing ou pour exécuter des modèles de deep learning au sein de tableaux de bord décisionnels, les entreprises font confiance à TIBCO pour collecter les données de n’importe quelle source, en extraire des connaissances et automatiser des actions tout en les accompagnant dans le cadre de la transformation numérique.



Dans son rapport, le cabinet Gartner, Inc. a évalué les forces et faiblesses de 16 éditeurs, TIBCO figurant dans le quadrant des leaders. Les sociétés représentées sont classées en vertu de leur capacité d’exécution et de l’exhaustivité de leur vision.