TIBCO propose des services cognitifs avancés issus de Microsoft Azure

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter, d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance afin de traiter les problématiques orientées données les plus complexes. L’éditeur annonce aujourd’hui que ses offres TIBCO Spotifre® et TIBCO® Data Science proposent désormais la prise en charge de Microsoft Azure Cognitive Services. Les solutions TIBCO permettent d’étendre l’utilisation de ces services à l’analyse multivariée d’anomalies, d’y ajouter des capacités d’analyse des causes fondamentales. Les clients communs des deux éditeurs ont ainsi la possibilité de prendre des décisions et d’automatiser la détection d’anomalies en s’appuyant sur la capacité Key Phrase Extraction. Grâce à l’analyse visuelle et à la data science, les data log et données de capteurs peuvent analysés dans l’edge, pour détecter des anomalies parmi d’importants volumes de données, d’alerter les responsables et de prendre des mesures préventives.



« Nos clients effectuant de la maintenance prédictive sont de plus en plus souvent à la recherche de solutions basées sur l’IA, au plus près de là où sont générées les données – afin de les analyser et de prendre des décisions plus rapidement », déclare Matt Quinn, Directeur des opérations chez TIBCO. « L’approche de TIBCO en matière d’IA, d’analytique et de machine learning favorise l’intégration de ses technologies avec les solutions Microsoft Azure AI et Cognitive Services. Les API Python de Microsoft, notamment, peuvent être sollicitées facilement depuis nos offres analytiques. Nos clients bénéficient ainsi de flexibilité pour leurs scénarios d’intelligence artificielle, à l’edge comme au cœur de leur réseau, en ligne et hors ligne. Le support d’Azure AI leur offre également un choix plus large pour l’utilisation de TIBCO Data Science, avec des capacités de machine learning. »



Cette initiative permet d’exploiter les solutions d’analyse visuelle et de data science de TIBCO dans des scénarios d’edge computing au sein desquels les clients sont amenés à traiter des données en temps réel sans connexion à Internet. Grâce à l’ajout de nouveaux services cognitifs, ils pourront accroître leur rendement tout en réduisant leurs coûts d’équipement. Les clients utilisant déjà Spotfire® dans leurs environnements IoT considèrent sa simplicité d’utilisation et sa capacité entreprise comme des facteurs de différenciation clés. Une faculté de médecine a ainsi enregistré une baisse de 74 % de ses infections chirurgicales en prenant des décisions prédictives directement depuis ses salles d’opération. Enfin, un fabricant de semiconducteurs a, de son côté, utilisé la technologie des jumeaux numériques et l’approche ModelOps pour détecter des anomalies géospatiales sur ses wafers et économiser ainsi plusieurs millions de dollars.



« TIBCO a maintes fois démontré son expertise en matière d’analytique avancée et de data science », déclare Bharat Sandhu, Directeur du marketing des produits Azure chez Microsoft Corp. « L’éditeur a profité de la puissance d’Azure Cognitive Services pour offrir à nos clients communs davantage de flexibilité dans le cadre du déploiement de solutions d’intelligence artificielle - qu’il s’agisse de gérer des ressources matérielles et d’en analyser les fonctionnalités, ou d’identifier des anomalies au niveau de points de données avant d’en alerter les case managers. »



Cette annonce illustre la collaboration renforcée entre TIBCO et Microsoft, à la création de nouveaux services répondant aux besoins des organisations cherchant à accélérer leur transition numérique.