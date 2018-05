TIBCO reconnu dans une étude de Dresner Advisory Services sur les marchés du cloud computing et de la business intelligence

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données et de la gestion d’API, annonce avoir été reconnu comme un éditeur de premier plan dans l’édition 2018 du rapport annuel de Dresner Advisory Services portant sur les marchés du cloud computing et de la business intelligence (série d’enquêtes Wisdom of Crowds®). Cette année, TIBCO a encore amélioré son classement par rapport à 2017, excellant ainsi dans les catégories Architecture cloud et Sécurité du cloud.



« Compte tenu de nos efforts soutenus afin de révolutionner ce marché, nous sommes fiers d’être reconnus comme un éditeur de premier plan cette année », commente Thomas Been, Chief marketing officer, TIBCO. « Comme l’indique le rapport, les dépenses dans les technologies cloud de business intelligence ont augmenté constamment ces dernières années. Nous sommes déterminés à proposer un portefeuille complet de services cloud à nos clients, en leur fournissant les solutions éprouvées nécessaires à leurs transformations numériques. »



Pour sa 7e édition, le rapport annuel de Dresner évalue 22 éditeurs dans 4 catégories : fonctionnalités cloud de business intelligence, architecture cloud, sécurité du cloud et connecteurs de données Web. TIBCO a obtenu d’excellents résultats pour son architecture cloud, qui inclut le support des bases de données relationnelles, des mises à jour automatiques ainsi que le support de connecteurs.



L’offre de business intelligence de TIBCO inclut TIBCO Spotfire® : ce dernier fournit aux entreprises des solutions de BI, de géoanalytique et d’analyse prédictive dans le cloud. Grâce à ses capacités natives de data wrangling, à l’intégration de fils de discussion et à des visualisations analytiques filtrées, les entreprises peuvent collaborer, connecter des sources de données et interagir visuellement avec leurs données en toute simplicité afin d’en extraire des informations transformables en actions.



« Les offres de BI dans le cloud public sont clairement de plus en plus populaires, notamment en vertu de leur abondance », déclare Howard Dresner, fondateur et directeur de recherche de Dresner Advisory Services. « Le déploiement de technologies cloud de BI progresse constamment compte tenu de leurs avantages considérables par rapport aux déploiements traditionnels en interne. »