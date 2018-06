TIBCO reconnu par la Software & Information Industry Association (SIIA) dans la catégorie « Meilleure solution – plateforme de Big Data »

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API Management, annonce que sa plateforme TIBCO® Connected Intelligence Cloud a été reconnue comme lauréate des prix CODiE décernés par la Software & Information Industry Association (SIIA) dans la catégorie Meilleure solution - plateforme de Big Data. Les vainqueurs ont été annoncés dans le cadre d’une cérémonie organisée à San Francisco le 12 juin 2018 dernier. Ces lauréats sont décrits comme les éditeurs de solutions d’entreprise et technologiques les plus innovantes au monde.



« Nous sommes honorés d’être ainsi mis en avant par la SIIA. Cette distinction est une reconnaissance du leadership dont nous faisons preuve grâce à notre plateforme permettant aux organisations de mener leurs transformations numériques », déclare Matt Quinn, directeur des opérations de TIBCO. « La plateforme TIBCO Connected Intelligence Cloud constitue le point de départ des parcours numériques des utilisateurs. Elle leur permet d’accroître leur excellence opérationnelle et de profiter d’une véritable valeur ajoutée. Ce prix récompense nos équipes de développement et notre stratégie d’innovation. »



La plateforme TIBCO Connected Intelligence Cloud comprend à la fois des offres d’intégration et d’analytique : TIBCO Cloud™ Messaging, TIBCO Cloud™ Integration, TIBCO Cloud™ Live Apps,TIBCO Mashery® et TIBCO Cloud™ Spotfire®. Les clients peuvent aisément déployer et utiliser ces solutions pour créer de nouvelles applications ou étendre leurs systèmes existants. Elles ont ainsi la possibilité d’innover, tout en garantissant leur souveraineté numérique afin de prendre de meilleures décisions stratégiques.



« Les lauréats des CODiE Awards 2018 représentent les produits les plus innovants et impactants du marché. Nous sommes fiers de les récompenser pour leur capacité à révolutionner les processus des entreprises », déclare Ken Wasch, président de la SIIA.



Les SIIA CODiE Awards sont les seuls prix de l’industrie où les lauréats sont évalués par leurs pairs. Les finalistes sont retenus après un premier examen de l’ensemble des candidats par un jury constitué de professionnels reconnus pour leur forte expertise en matière de logiciels et technologies d’entreprise (industriels, analystes, journalistes, blogueurs, banquiers et autres investisseurs). Les membres de SIIA votent ensuite pour les produits finalistes, et les scores des deux tours d’examen sont additionnés pour désigner les vainqueurs.