Tableau riposte à Microsoft Power BI, et lance son outil de préparation de données

Autre annonce qui devrait avoir lieu ce mardi, le lancement officiel du projet “Maestro”. “Maestro” deviendrait “Tableau Data Prep”, et serait disponible dès le mois de mai 2018.Le prix de Tableau Data Prep, commercialisé également sous forme d’abonnement devrait être connu mardi. Le plus de l’outil, l’intégration de fonctions d’apprentissage machine (Machine Learning), qui assistent l’utilisateur métier dans la compréhension de ses sources de données et dans l’automatisation des premières tâches de nettoyage et d’harmonisation.Les principaux concurrents de Tableau Data Prep sont les autres outils de cette catégorie, Datawatch, Talend, ou encore Alteryx. Ce dernier, partenaire étroit de Tableau depuis plusieurs années , pourrait souffrir de ce lancement. Même si Alteryx permet de faire bien plus que de la préparation de données, nombre de clients Tableau l’utilise actuellement essentiellement pour cela. L’arrivée de Tableau Data Prep pourrait remettre en question leur choix. Alteryx va devoir rapidement développer l’adoption de sa plateforme globale afin de préserver sa base clients, et ses revenus récurrents. Avec un prix d’entrée de 5195 euros par an et par utilisateur, la plateforme Alteryx ne sera en effet pas concurrentielle face à Tableau Data Prep, si seule cette fonction est utilisée. À ce jour, Alteryx reste annoncé comme “Top Sponsor” de la prochaine conférence des utilisateurs Tableau à New Orleans.Ces deux annonces, et peut-être d’autres, devraient être confirmées par Tableau ce mardi lors du lancement officiel.