Talan devient un acteur central de la RPA (Automatisation de processus robotique)

Talan, acteur de référence dans la transformation des entreprises et UiPath, le leader mondial des plateformes d’automatisation de processus robotique d’entreprise (RPA), annoncent un partenariat pour étendre la RPA (Robotic Process Automation) et l’IPA (Intelligent Process Automation) à l’ensemble des secteurs d’activité.



Le marché de l’automatisation robotique des processus représentera 1,3 milliards de dollars en 2019 selon Gartner. Il se développe dans les entreprises et touche tous les métiers, au-delà de la DSI. L’intégration récente des caractéristiques d’intelligence artificielle, et donc des capacités d’apprentissage, dans les processus d’automatisation ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises.



UiPath, qui a récemment levé 568 millions de dollars, domine le marché de l’« Automation First » avec une plateforme reconnue dans le monde entier et permettant aux robots d’apprendre de nouvelles compétences grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning.



Talan accompagne la transformation de grands groupes, dans l’énergie, la banque et l’assurance, l’industrie, le transport ou encore les télécoms. Fort de ses expertises métiers et technologiques, Talan conseille, conçoit et met en œuvre les projets de ses clients. La performance de la plateforme d’UiPath, combinée au rayonnement et aux expertises métiers de Talan, vont permettre aux deux acteurs de proposer une offre RPA adaptée à chaque entreprise, quel que soit leur secteur d’activité.



À l’origine de ce partenariat, une volonté commune : accompagner les entreprises dans cette nouvelle transformation qu'implique l'automatisation de certaines tâches, simplifier les processus pour que les métiers puissent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée.



"Nous sommes convaincus que l’automatisation robotique des processus va devenir incontournable pour les entreprises. UiPath, de par son ADN et sa croissance exceptionnelle, est le partenaire idéal pour développer notre offre RPA / IPA. Nous avons l’ambition de devenir l’expert de référence sur le sujet, notamment grâce à la certification de 100 consultant·e·s d’ici la fin de l’année." indique Philippe Cassoulat, directeur général de Talan.



Pour Eric Adrian, Directeur Général France UiPath: "Les partenaires jouent un rôle déterminant dans le succès durable d’UiPath et dans son statut de leader du marché de la RPA et de l'IA. Ils continueront de jouer un rôle essentiel en nous accompagnant dans notre mission de rassembler les organisations autour de notre état d'esprit Automation First. Nous sommes heureux d’accueillir Talan avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Talan en qualité de business partenaire assistera ses clients dans leurs parcours de transformation numérique avec des équipes qualifiées et formées à nos solutions."



Ce partenariat a d’ores et déjà permis la mise en oeuvre un projet RPA de grande ampleur pour une banque d’investissement.