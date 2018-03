Tale of Data présente sa solution de Big Data Preparation au Salon Big Data Paris 2018

Tale of Data s’est démarquée en parlant de Big Data Preparation. La startup a présenté sur son stand la dernière version de son logiciel conçu pour être utilisé par les métiers. La proposition de valeur de Tale of Data est de permettre à des non-informaticiens d’être autonomes dans l’appréhension et la fiabilisation des données, y compris dans des environnements Big Data de type Data Lake.



En 2018, le nombre de projets Big Data en phase d’industrialisation s’est fortement accru. Une proportion importante de ces projets s’enlisent ou ne délivrent pas les résultats escomptés car l’importance de la préparation des données y a été fortement sous-estimée. Le discours que tient Tale of Data à ce sujet est qu’au-delà de l’absolue nécessité de préparer ses données (pour éviter le Gabage In à Garbage Out), l’erreur la plus communément commise est de confier les tâches de Data Preparation aux informaticiens ou aux Data Scientists.



Selon Tale of Data, les experts métiers, en raison de leur compréhension profonde de la donnée, des besoins et des enjeux, devraient être au centre de la stratégie Big Data de l’entreprise et en charge de la préparation des données. N’étant généralement pas informaticiens, les métiers ont besoin de logiciels adaptés qui les guident dans les transformations à réaliser tout en abstrayant la complexité des environnements d’exécution (i.e. Spark / HADOOP). C’est exactement le créneau sur lequel se positionne le logiciel Tale of Data.



Jean-Christophe BOURAMOUÉ, CEO et fondateur de Tale of Data a par ailleurs animé un atelier sur le salon avec son client, la SNCF, sur le thème de l’Optimisation du taux de réutilisation de la donnée grâce à la Data Preparation.