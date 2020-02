Teaminside Group renforce son expertise digitale, en se rapprochant du spécialiste de la data, Elevate Agency

Rédigé par Communiqué de Teamside Group le 4 Février 2020

Porté par la conviction que l’humain est la clé pour une transformation digitale réussie, Teaminside Group s’est donné pour mission de mettre à disposition des entreprises les meilleures ressources digitales du marché. Après le cabinet de chasse Aravati en 2018, c’est donc tout naturellement que ce leader des métiers du digital (régie, recrutement, conseil) annonce son rapprochement avec Elevate Agency, agence-conseil data marketing. Cette nouvelle association permet à Teaminside Group de renforcer son offre avec une compétence transverse à ses autres activités, qui se révèle également clé pour les clients qu’il accompagne dans le cadre de leur transformation digitale.



« Ce rapprochement, c’est avant tout la conclusion logique d’une belle rencontre avec d’autres entrepreneurs qui, comme nous, placent les hommes au cœur de leur modèle. Bien sûr, la qualité de l’offre est indiscutable et a été fondamentale dans notre décision, mais ce rapprochement va bien au- delà. Nous avons senti une vraie culture partagée de l’humain, une volonté forte d’avancer avec nous et une véritable ambition. Pour Elevate Agency, nous espérons être un accélérateur bienveillant, dont l’expertise viendra à son tour nourrir notre croissance », déclare Jean-Sébastien Hongre, fondateur de Teaminside Group.

Teaminside Group place la data au cœur de son offre avec Elevate Agency



Les premiers projets réalisés pour de grands comptes ont même dépassé les objectifs définis, d’où la volonté des deux

entités de renforcer encore les liens entre leurs deux structures. C’est chose faite depuis le 15 janvier dernier, date à laquelle Elevate Agency est devenue l’entité spécialisée data du groupe Teaminside, avec 3 objectifs :

- Accélérer son développement commercial auprès de clients grands comptes

- Accueillir les meilleurs talents du domaine (Consultants Digital Analytics, Data Engineer, Social

Analyst, etc.)

- Investir dans la structuration de l’équipe en intégrant de nouveaux profils clés (Manager Data

Marketing, Directeur de mission, Practice Leader, etc.).



En matière de performance, l’agence-conseil en data marketing espère doubler en 2020 son chiffre d’affaires et ainsi dépasser les 2 millions d’euros. Elevate Agency prévoit également le recrutement de 20 collaborateurs sur l’année.

« Ces derniers mois, nous avons pu mesurer l’impact très positif de notre collaboration avec Teaminside Group, notamment sur la partie conseil qui est un axe de développement majeur pour nous. Il existe de nombreuses synergies, tant en termes de métiers que d’approches commerciales

Depuis plusieurs mois et dans le cadre d’un partenariat de collaboration exclusive, Elevate Agency et Teaminside Group ont pu tester et valider la pertinence de leur collaboration entre nos organisations, qui ne demandent qu’à être pleinement exploitées », souligne Aurélien Magnan, directeur associé et co-fondateur d’Elevate Agency.



Un constat partagé par Teaminside Group. L’arrivée d’Elevate Agency va en effet lui permettre de développer ses verticales métiers sur les expertises data marketing et de renforcer son offre conseil en plaçant la data au cœur du dispositif. Le groupe qui réalise déjà 25 millions d’euros de chiffres d’affaires ambitionne ainsi d’atteindre les 50 millions d’ici 5 ans.



« Les stratégies digitales reposent aujourd’hui majoritairement sur l’exploitation et l’analyses de données. Or, ces dernières sont de plus en plus nombreuses et variées. Surtout, elles proviennent de multiples canaux. Enfin, elles sont devenues une source d’information et d’aide à la décision pour tous les métiers de l’entreprise. La data est aujourd’hui le socle sur lequel peuvent se développer des transformations éclairées et pérennes. L’arrivée d’Elevate Agency nous ouvre de nouvelles opportunités dans ce domaine et nous donne la compétence pour aller encore plus loin dans l’accompagnement que nous apportons à nos clients, en mettant à leur disposition des ressources rares et expertes », déclare Jean-Sébastien Hongre, fondateur de Teaminside Group.



Un jardin à l’anglaise où l’humain est le jardinier



Le développement et l’approche métier de Teaminside Group sont portés par la conviction que l’humain est au cœur du succès des stratégies digitales. Sa croissance est entièrement drivée par cette certitude. Ainsi, Teaminside Group se distingue des autres acteurs de la transformation digitale, en appliquant à lui-même ce qu’il défend chez ses clients à savoir que c’est aux organisations de s’adapter à l’humain et non l’inverse. Il adopte donc une vision non pas hiérarchique, mais organique de son développement. Son rôle est avant tout de permettre aux entrepreneurs qui le rejoignent de booster leur activité, sans jamais avoir à se renier.



Les dirigeants d’Elevate Agency restent ainsi seuls maîtres à bord de leur activité, conservant leur marque, leur liberté dans la gestion commerciale, ainsi que dans leurs pratiques managériales et marketing. Ils profitent pleinement des synergies entre les différents métiers du groupe et participent activement à les renforcer : la délégation d’experts digitaux & data en régie ou au forfait (Teaminside et Elevate Agency), le conseil en transformation digitale (Teaminside Business), le recrutement et le management de transition (Aravati).



« Le modèle d’association que propose Teaminside Group est basé sur une grande indépendance accordée aux Hommes qui portent chacune des marques. Contrairement à certains grands acteurs du conseil qui absorbent des pépites innovantes puis les dénaturent dans leur organisation, ce groupe fait tout pour préserver la singularité de chacune de ses entités. Elevate Agency reste Elevate Agency », se réjouit Maxime Planchou, directeur associé et cofondateur d’Elevate Agency.



Dans ce « jardin à l’anglaise », chaque marque trouve ainsi le terreau propice à son développement et s’épanouit comme elle le souhaite, ce qui favorise l’agilité et l’innovation au sein du groupe. Par ailleurs, les ambitions, la vision et des valeurs fondamentales comme le respect de l’humain sont partagés par l’ensemble des entreprises, sans exception.









