Télécommunications : Hewlett Packard Enterprise lance une plateforme de traitement en temps réel de données à la périphérie de réseau

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce aujourd’hui le lancement du HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System, un système conçu pour aider les fournisseurs de services de communication (Communication Service Providers - CSP) à proposer des services de traitement de données intensifs, avec de faibles latences, à destination des applications de diffusion d’informations, de mobilité connectée et de Smart Cities. S’appuyant sur des standards ouverts, ce nouveau système permet aux CSP de traiter de très grands volumes de données en temps réel, directement à la périphérie du réseau, tout en optimisant la flexibilité et réduisant les coûts. HPE a également annoncé une collaboration avec Samsung et Tech Mahindra afin d’accélérer l’adoption de la 5G par les CSP, en utilisant le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System pour déployer la prochaine génération d’applications virtuelles 5G « edge-centric ».



Selon IDC, plus de 150 milliards d’équipements seront connectés dans le monde d’ici 2025, dont la plupart va générer des données en temps réel. IDC estime ainsi que les données en temps réel représenteront à peu près 30 % du volume de données mondial à horizon 2025. Evalué à 33 zettaoctets en 2018, IDC considère que cette ère des données atteindra 175 zettaoctets[1] en 2025[2].



Afin d’offrir de nouveaux services capables d’exploiter cette croissance massive des données en temps réel, les CSP doivent dorénavant transformer la périphérie de leur réseau de télécommunication au profit de systèmes informatiques standards et d’architectures software-defined, tels que les vRAN (Virtual Radio Access Network) ou les vCTMS (virtual Cable Modem Termination Systems). Fondé sur des standards ouverts, le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System a donc été conçu dans l’optique de devenir une solution économique de remplacement des systèmes « edge » propriétaires, actuellement utilisés par les CSP, offrant le surcroît de performance et de flexibilité nécessaires aux applications de traitement intensif de données en temps réel. De plus, le design unique du HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System permet d’offrir un haut niveau de performance et une latence extrêmement faible, des critères attendus pour les cas d’usage les plus exigeants ; comme par exemple le streaming multimédia, l’IoT, l’Intelligence Artificielle, le traitement analytique des vidéos... dans un système renforcé et compact, équipé d’une maintenance optimisée et de la gestion à distance.



« Les CSP ont parcouru un long chemin dans la virtualisation de leurs réseaux. En prolongement de ces actions, la distribution des communications et la capacité de calcul convergées sur l'ensemble du réseau accélérera la réduction des coûts et améliorera le service », a déclaré le Docteur Tom Bradicich, Vice-Président et Directeur Général de l’entité Converged Servers, Edge and IoT Systems, chez HPE. « Le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System offre des capacités supérieures à celles des systèmes propriétaires sur une plateforme ouverte, associée à des technologies éprouvées, analogues à celles utilisées dans les datacenters ».



Conçu pour répondre aux défis concrets des réseaux de télécommunication edge



La forte croissance des volumes de données impose aux CSP de déployer des systèmes périphériques de haute performance dans leurs stations de téléphonie mobile, installées le plus souvent dans des sites éloignés et dans des environnements difficiles. De plus, cette infrastructure doit être capable de supporter de nombreuses charges de travail, avec diverses contraintes de qualité de service, actuellement traitées par des couches spécialisées du réseau. HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System offre une combinaison inédite de fonctionnalités permettant de relever ces défis, notamment :



- Un design compact et consolidé, optimisé pour les sites hostiles des stations de téléphonie mobile : allant au-delà des exigences des normes industrielles NEBS et ASHRAE de niveau 3 et 4, le système résiste aux environnements difficiles tels que la chaleur, les chocs ou les vibrations. En cas d’incident, il bascule pour se réguler et fonctionne dans une plage de température allant de 0 à 55°C. Le système peut fonctionner dans un rack, comme de façon autonome, et peut être refroidi de l’avant vers l’arrière, comme de l’arrière vers l’avant ;



- Un système à faible latence et à haute performance, conçu pour les applications edge, traitant des volumes de données importants : l’architecture monoprocesseur, équipée des processeurs haut de gamme Intel® Xeon® Scalable, permet de réduire les temps de latence et la consommation énergétique. Les composants du système peuvent être combinés, répondant ainsi à l’évolution des besoins, supportant entre autres les GPU NVIDIA® Tesla®, les FPGA d’Intel et de XiLinks, les cartes réseau d’Intel ou de Mellanox, jusqu’à 1,5 To de mémoire et 16 To de stockage ;



- Des options modulables pour des formats blades ou châssis pour plus de flexibilité dans les cas d’usage : grâce à un ensemble d’options en termes de largeur et de profondeur adaptées pour les blades et les châssis, le système peut être configuré et mis à l’échelle de façon flexible afin de pouvoir satisfaire les exigences de nouveaux cas d’usage. Cette conception flexible permet aux FSC d’étendre le déploiement de micro ou petites stations de téléphonie mobiles, pour assurer une couverture du réseau cellulaire optimale et soutenir la charge d’un nombre croissant d’équipements connectés ;



- Le provisionnement en un clic et la gestion des systèmes à distance pour garantir une disponibilité continue et des performances sur les stations de téléphonie mobile éloignées : la technologie éprouvée HPE iLO 5 et le nouveau logiciel de gestion des châssis permettent d’offrir le provisionnement des équipements à distance, la surveillance continue de l’état du système, le passage des mises à jour. Elle permet également d’administrer des systèmes HPE Edgeline EL8000 répartis sur des milliers de sites de téléphonie cellulaire, des mats radio ou des plateformes pétrolières, sans nécessiter la présence d’un expert sur site.



« La collaboration entre HPE et Intel a abouti à cette plateforme évolutive pour conduire la transformation du réseau à sa périphérie » a déclaré Sandra L. Rivera, Senior Vice-Présidente et Directrice Générale de l’entité Network Platforms Group, chez Intel. « Equipé des processeurs Intel Xeon Scalable et fondé sur des standards ouverts, HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System permettra de bâtir des réseaux haute performance, flexibles et intelligents, nécessaires pour fournir une large bande passante et une faible latence pour les services edge et 5G ».



HPE collabore avec Samsung et Tech Mahindra afin de conduire la transformation de la périphérie de réseau



Pour aider les CSP à accélérer leur transformation vers la 5G, HPE et Samsung Electronics Corporation (SEC) collaborent dans le cadre d’une offre commune vRAN edge-to-core, s’appuyant sur les technologies de réseau radio et les services d’intégration de systèmes de Samsung, ainsi que sur le système HPE Edgeline EL8000 Converged Edge.



« Samsung et HPE unissent leurs forces dans les réseaux radio, les systèmes edge et l'infrastructure de télécommunication afin de favoriser la transition vers une périphérie de réseau « software-defined » et reposant sur une informatique standard », a déclaré Wonil Roh, Vice-Président, Directeur de la Stratégie Technologique chez Samsung Network Business. « Le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System jouera un rôle clé dans le défi que Samsung souhaite relever pour faire évoluer les réseaux de ses clients avec le 5G vRAN, exigeant une très faible latence. »



Alors que quelques CSP visent à déployer la 5G à partir de 2020, certains acteurs ne seront probablement pas en mesure de s’y atteler avant quelques années supplémentaires, laissant ainsi des régions entières sans couverture 5G. Dans cette phase d’intérim, les CSP font appel à des logiciels MEC (Multi-access Edge Computing), qui offrent plusieurs des avantages de la 5G, tout en s’appuyant sur une infrastructure 4G LTE. C’est la raison pour laquelle HPE et Tech Mahindra, leader mondial des logiciels MEC, ont collaboré ensemble pour développer des solutions MEC basées sur le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System.



« Notre collaboration avec HPE et l'introduction du système HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System est une étape majeure pour une transformation rapide et en douceur vers des normes ouvertes sur le marché des télécommunications et des communications », a déclaré Karthikeyan Natarajan, Global Head, Engineering, IoT & Enterprise Mobility chez Tech Mahindra. « En tant que leader dans les logiciels et services de télécommunications, Tech Mahindra considère que HPE est idéalement positionné pour nous aider à améliorer significativement l'expérience utilisateur, en particulier grâce à la transformation souvent inégale de la 4G en 5G. »



Le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System sera présenté lors du Mobile World Congress à Barcelone, du 25 au 28 Février 2019, et sera exposé sur les stands de HPE et de Samsung.



Disponibilité



Le HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System sera disponible dans le monde entier à partir du mois de Juin 2019.