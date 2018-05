Thales choisit Sinequa pour enrichir l’environnement de travail digital de ses équipes avec le Cognitive Search & Analytics

Sinequa accompagnera le Groupe, grâce à sa plateforme de Cognitive Search & Analytics, dans le traitement et le partage de dizaines de millions de données structurées et non structurées.

« La plateforme de Sinequa aidera à favoriser et stimuler le partage et la capitalisation des connaissances entre des employés qui opèrent dans un environnement géographiquement dispersé, et ce, dans le respect des très strictes règles de sécurité et de confidentialité des données en vigueur au sein de Thales. » Eric Cohen Chief Enterprise Architect, Thales.

L’innovation digitale fait partie de l’ADN de Thales. Depuis plus de 3 ans, le Groupe a investi plus d’un milliard d’euros dans ses quatre technologies clés du digital : connectivité et IoT, big data, intelligence artificielle et cybersécurité.

Chaque jour, les équipes de Thales collectent et produisent d’immenses masses de données. Dans un contexte de transformation numérique fortement compétitif, la plateforme constitue une des briques technologiques unique en vue d’optimiser la prise de décision des équipes, en s’appuyant sur les données plutôt que sur les opinions.

« Cette collaboration avec Thales, l’un des leaders mondiaux sur les marchés de l’aéronautique, du spatial, des transports terrestres, de la défense et de la sécurité, représente une nouvelle victoire significative pour Sinequa sur un marché où les exigences de sécurité numérique sont particulièrement rigoureuses », a déclaré Stéphane Kirchacker, vice-président Sales de Sinequa pour la région EMEA. « Nous sommes fiers que Thales ait choisi notre plateforme Cognitive Search & Analytics d’un bout à l’autre de son organisation en vue de faciliter le partage des connaissances, ainsi que de fournir des informations pertinentes issues de jeux de données vastes et diversifiés couvrant de multiples secteurs. »