The Kooples fait entrer la Business Intelligence dans ses boutiques avec Qlik et modernise son système décisionnel

Des analystes de la DSI aux responsables de boutiques : la donnée comme levier à la prise de décisions



Afin de fluidifier le travail des analystes, qui utilisaient essentiellement leur tableur, et de mieux piloter les données, Arnaud Fritz, DSI de The Kooples était à la recherche d’une plateforme décisionnelle moderne qui permette de croiser les données et de mener des analyses en toute autonomie. Son choix s’est porté sur Qlik après trois jours de test au bout desquels 70% des indicateurs nécessaires sur l’application d’analyse des ventes ont été créés. La plateforme Qlik Sense a remporté l’adhésion grâce à son moteur associatif. « L’associativité est la grande force de Qlik sur le marché. Elle permet de visualiser instantanément la réponse et la non-réponse grâce aux codes couleurs. Par exemple, cela nous permet de voir si un article a été vendu dans une de nos boutiques et pas dans une autre », explique Jean-Christophe Gnansounou, Data & Analytics Project Manager.



Après le déploiement rapide d’une dizaine d’applications Qlik Sense – en seulement 3 semaines chacune – à destination des différents services de l’entreprise (CRM, finance…), The Kooples a créé via les mashups une application destinée aux responsables de boutiques, qui y accèdent via une simple page web sécurisée et accessible de partout. Grâce à la plateforme de visualisation Qlik Sense, les vendeurs ont désormais accès aux analyses de ventes. Ils peuvent ainsi identifier plus facilement les meilleurs clients et les produits best-sellers, offrir un conseil taillé sur mesure à leur clientèle et réaliser du cross-selling pour renforcer le chiffre d’affaires. Les données recueillies sont ensuite partagées entre toutes les boutiques pour générer une plus forte stimulation du réseau, suivre les achats des clients à travers le monde, et mesurer l’impact du merchandising sur les ventes. « Cet accès à la BI dans les boutiques fait partie de notre plan omni-canal, incluant la digitalisation des forces de vente. » précise Arnaud Fritz.



Qlik Sense pour aller plus loin dans l’expérience client en boutique



Plus d’un an après la mise en place du projet, Qlik fait désormais partie du quotidien de la société The Kooples, notamment des business analystes intégrés à la DSI. Simple d’utilisation, la plateforme leur permet de gagner du temps et d’accéder à des données très récentes. Ils peuvent ainsi aller plus loin dans l’analyse des données récoltées tout en passant moins de temps à les manipuler.



Dans les magasins, au-delà de la connaissance approfondie du client et de son comportement, la plateforme est également utilisée comme un outil pour l’animation des points de vente et comme base de formations.



Désormais, The Kooples souhaite aller encore plus loin dans la connaissance de ses clients en intégrant de nouvelles sources de données à la plateforme, notamment celles du site e-commerce mais aussi des sources externes comme les données socio-démographiques, pour en analyser l’impact. « Nous souhaitons, à terme, identifier des comportements-types et des modèles à partir des données dont nous disposons ; ce qui s’avère assez simple grâce au travail d’analyse de Qlik Sense. » commente Arnaud Fritz.