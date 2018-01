Thésée Technologies propose un nouveau service de cartographie de sites Internet pour identifier toutes les pages à mettre à jour dans le cadre du Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD / GDPR)

Le nouveau règlement sur la protection des données personnelles (RGPD ou GDPR en anglais) s’applique à partir du 25 mai 2018. Il renforce les droits des personnes et facilite l’exercice de ceux-ci. Les utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs données et doivent donner leur accord pour le traitement de leurs données personnelles, ou pouvoir s’y opposer. La charge de la preuve du consentement incombe au responsable de traitement. La matérialisation de ce consentement doit être non ambigüe. Ces dispositions impliquent plus de clarté dans la collecte et l’utilisation de données personnelles, en particulier sur les sites

internet.



Thésée Technologies a développé un robot logiciel innovant qui permet d’analyser les pages publiques des sites internet d’une entreprise, afin d’identifier celles qui doivent être mises à jour dans le cadre de la nouvelle réglementation.



Ces modifications concernent 3 types de contenus :



- toutes les mentions des lois Informatique et Liberté remplacées par le RGPD, - toutes les autorisations CNIL mentionnées sur vos pages,



- toutes les pages avec formulaires de collecte de données personnelles.



Ce logiciel sait analyser les serveurs web utilisant aussi bien de l’HTML (2, 3, 4, 5), que les sites en .php, .cgi , asp, aspx, Ajax, .Net, avec des serveurs Microsoft ou Linux, Apple, ou encore les sites générés par des logiciels tels que Wordpress, Joomla, Drupal, ou d’autres logiciels CMS.



Ce robot logiciel va chercher en plus du site de départ de manière intelligente et adaptative tous les sites liés grâce à un algorithme d’Intelligence Artificielle. Cette cartographie se fait sans modifications des systèmes d’information des entreprises, dans un délai très rapide de 5 jours, et à partir de 1500€.



Une fois la cartographie réalisée, les analystes de Thésée Technologies établissent un rapport détaillé en 3 parties donnant d’un coup d’œil l’exposition des sites Internet aux risques de non-conformité au RGPD, ainsi que la liste intégrale des pages parcourues, qu’elles soient impactées ou non par cette règlementation :

1 - un baromètre permettant d’estimer les risques et l’ampleur des mises à jour à effectuer,

2 - une cartographie complète de l’ensemble des domaines et des pages, 3 - la liste précise des pages à contrôler et à mettre à jour.