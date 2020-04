ThoughtSpot lance un connecteur SAP en partenariat avec Alteryx

ThoughtSpot, un des leaders de l’analyse et la recherche de données grâce à l’IA annonce la disponibilité d’un connecteur DVW Analytics SAP en partenariat avec la plateforme analytique Alteryx. Les utilisateurs conjoints de ThoughtSpot et Alteryx peuvent extraire, préparer et charger des données SAP dans ThoughtSpot, ce qui permet à un ensemble beaucoup plus large de personnes de rechercher, d’analyser et d’agir en fonction des informations qu’ils trouvent.



Le connecteur DVW Analytics SAP permet d’exploiter les données de plusieurs systèmes SAP à travers un seul flux de travail Alteryx dans ThoughtSpot avec un processus automatique, efficace et reproductible. Ce connecteur automatise l'extraction et le chargement des données de diverses sources SAP vers ThoughtSpot. Il permet de réduire le temps de préparation des données et d’augmenter la vitesse d'accès aux informations grâce à la simplicité de recherche et d’analyse IA de ThoughtSpot.



« Alors que les entreprises cherchent à mieux exploiter leurs données et à les rendre accessibles à plus d’utilisateurs, beaucoup sont ralenties par la complexité inhérente au transfert des données de différents systèmes vers une plateforme d’analyse unique », explique Seann Gardiner SVP Business Development & GM Embrace chez ThoughtSpot. « De nombreux clients de ThoughtSpot ont déployé des systèmes SAP et ont constitué de précieux stocks de données. Ces clients ne veulent pas seulement optimiser leurs processus avec ces données, ils veulent aussi les analyser pour identifier des axes d'amélioration pour ces mêmes processus. À travers ce connecteur, ils peuvent s'appuyer sur ThoughtSpot pour extraire, consolider et analyser simplement les données issues des systèmes SAP. »



Le nouveau connecteur s’intègre avec les solutions SAP BW Queries, SAP BW InfoProviders, SAP Tables, SAP HANA CDS Views, SAP Queries, SAP Reports, SAP Transactions, SAP Attachments, BusinessObjects Universes, et BusinessObjects Webi Reports. Il est intégré à Alteryx, n’a aucun impact sur les systèmes SAP et permet d’être opérationnel immédiatement.