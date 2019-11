Toucan Toco boucle sa première levée de fonds de 12 millions d’euros auprès de Balderton Capital

Créée il y a 5 ans par Kilian Bazin, Charles Miglietti, Baptiste Jourdan et David Nowinsky , Toucan Toco boucle sa première levée de fonds de 12 millions d’euros



Si les fondateurs et leur équipe ont réussi à construire une entreprise rentable et en forte croissance sans investisseurs extérieurs, la levée doit désormais leur permettre de franchir un nouveau cap et de conquérir de nouveaux marchés.



Toucan Toco est éditeur d’une solution logicielle de Data Storytelling. Cette plateforme a pour but de démocratiser l’accès à l’information, à la donnée, pour les collaborateurs métiers dans l’entreprise, les non spécialistes de la data. A l'inverse des solutions de Business Intelligence trop souvent complexes dans leurs usages et dédiées aux experts de la donnée, Data scientist, analystes… La plateforme Toucan Toco permet de créer rapidement des applications personnalisées pour les métiers (RH, Finance, Marketing, …) toujours simples d’utilisation et faciles d’accès via un design UX soigné et une mobilité parfaite sur tous les devices.



Comme il n'est pas nécessaire d'être formé à la solution, Toucan Toco est utilisée par tout le monde, ce qui offre un taux d’adoption au delà de 90% par les utilisateurs finaux et ce pour les déploiements importants. Avec une interface drag-and-drop et des modèles de visualisation de données préformatés, les “histoires” Toucan Toco offrent une agilité et un délai de mise en place rapide.



Accélérer la croissance de Toucan Toco en Europe et aux Etats Unis



Déjà présente dans quatre pays européens et aux Etats Unis, Toucan Toco prévoit grâce à cette première levée de fonds, d’industrialiser et d'accélérer la distribution de l’offre, surtout de l’autre côté de l’Atlantique. Ainsi, la société doublera ses équipes aux Etats-Unis en 2020, avec l’installation du CEO, Charles Miglietti à Boston. Dans le même temps un country manager est nommé aux Pays-Bas afin de créer une structure similaire au bureau parisien.



Charles Miglietti, P-DG et co-fondateur de Toucan Toco, déclare : “Avec cette levée de fonds, nous voulons accélérer notre croissance, en Europe, et surtout aux Etats-Unis. Nous voulons aller plus loin et devenir leader sur chacun de nos marchés. »



Structurer et renforcer l’offre Toucan Toco



Parallèlement au développement international, la société continuera de structurer et d’étendre son offre à ses différents marchés de prédilections à l'instar des Ressources Humaines, des Services Financiers ou encore des Services Informatiques.



Dans le même temps, Toucan Toco propose une nouvelle offre Embedded Analytics destinée aux Entrepreneurs et Product Manager d’éditeurs Saas qui leur permet dorénavant de créer de l’analytique au sein de leur produit avec agilité.



“En mettant sur pied l’offre Embedded Analytics, nous élargissons la mission de Toucan en équipant d'autres acteurs technologiques d'une 'brique' analytique à portée de main qui leur permettra de remporter l'adhésion de leurs clients et utilisateurs à moindre coût.” ajoute Charles Miglietti



Asseoir le leadership technologique de Toucan Toco



Cette première levée de fonds permettra également à Toucan Toco, de renforcer son leadership technologique en investissant et en élargissant sa gamme à une offre “business in the box”, permettant de mettre à disposition des applications prêt à l’emploi.



“Nous avons cette volonté de rester artisans dans notre production mais industriels dans notre distribution internationale” complète Charles Miglietti.



Balderton Capital, un partenaire stratégique



Ce premier tour de table est mené par Balderton Capital, qui a par ailleurs investi ces dernières années dans d’autres sociétés comme Talend, Sunrise ou encore Aircall. Bernard Liautaud, manager partner du fonds et fondateur de Business Objects, une des entreprises BI de premières génération, rejoint à cette occasion le board de Toucan Toco au côté d’Eduardo Sanchez, figure et ancien Vice Président de Microstrategy.



“ Les investissements effectuées depuis deux décennies dans le monde représentent plus de 200 milliards de dollars, avec des résultats constatés très faibles, car la BI ne tient toujours pas pleinement ses promesses. Toucan Toco a la faculté de compléter les acteurs de premières générations de BI, comme Microstrategy, Cognos ou encore Business Object sans avoir besoin de dépenser une autre fortune. Grâce à ce positionnement unique nous avons réussi à être attractif aux yeux d’une personnalité comme Bernard Liautaud pour nous accompagner dans les années à venir” conclut Charles Miglietti.