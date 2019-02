Toucan Toco désigné lauréat du Concours d’innovation de la BPI

Toucan Toco, la start-up parisienne qui développe des logiciels de reporting et de data storytelling pour les grands groupes est lauréat du concours d’innovation de la BPI.



Toucan Toco a été fondée en 2014 et est autofinancée. L'entreprise emploie 75 personnes, compte plus de 100 clients grands groupes comme la BNP, le Crédit Agricole, Icade, ADP, Nexity et prévoit d'atteindre une évaluation d’un milliard de dollars d'ici 2023.



L'année dernière Toucan Toco a pénétré avec succès les marchés espagnol, italien et benelux. Ils sont passés d'une équipe de 30 personnes à une équipe multiculturelle de 75 personnes couvrant une grande diversité de cultures et de marchés.



"Chez Toucan Toco, nous pensons qu'il n’y a qu’une vitesse unique à laquelle une entreprise peut croître. Que ce rythme ne peut pas être accéléré par les levées de fonds. Nous croyons à la croissance organique. Aujourd'hui, nous grandissons aussi vite que certaines entreprises qui ont pu lever des fonds. Parce que nous ne brûlons pas d’étapes et que nous allons à notre propre rythme" partage Charles Miglietti, président et fondateur de Toucan Toco.



“Les soutiens financiers de la BPI et de l’état sont d’ailleurs un moyen de garder une trésorerie stable et pérenne qui nous permet d’investir dans notre développement technologique, tout en gardant notre indépendance” déclare Charles Miglietti.