Toucan Toco lance une plateforme Saas pour créer des applications de reporting en autonomie

Elle permet de créer des applications de reporting en fonction des besoins des opérationnels et décisionnaires des grands groupes, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Cette autonomie est garantie par une interface intuitive, qui ne requiert aucune compétence de développeurs.



Le Studio met à l’honneur l’indépendance des experts de la donnée. A travers ce lancement produit, Toucan Toco souhaite démocratiser le reporting et la création d’application de visualisation de données chez les grands groupes.

Une plateforme SAAS d’applications de reporting au service des intégrateurs, consultants et DSI.



Actuellement, les DSI, consultants et intégrateurs utilisent des méthodes et des outils complexes afin de répondre de manière précise aux interrogations de leurs clients, qu’ils soient internes ou externes. La mission de ces experts de la donnée est de répondre aux demandes des métiers, opérationnels et décisionnaires.



Cependant, les outils de business intelligence mis à leur disposition aujourd’hui, ne leur permettent pas de partager leurs résultats simplement. Les données sont difficilement actionnables et consommables par leurs interlocuteurs métiers qui n’ont pas le temps de rendre l’information digeste et facilement compréhensible.



Afin de permettre aux consultants et DSI de restituer des informations clés pour la performance des grands groupes, Toucan Toco a créé Le Studio. Cette plateforme offre la possibilité aux experts et analystes, de générer des applications de reporting qui racontent des histoires métiers aux opérationnels.



Toucan Toco permet aux experts de faciliter la consommation de la donnée auprès de leurs consommateurs. A ce titre, les applications de data storytelling Toucan Toco permettent aux utilisateurs finaux de comprendre leurs données sur une application aussi facile d’utilisation que les applications de running ou de gestion de finances qu’ils utilisent dans leur vie privée.



Construire ses applications de reporting en toute autonomie



Le Studio se connecte au système d’information ou s’utilise en téléchargeant un fichier Excel. Il permet de créer des graphiques en toute simplicité à travers une application de data storytelling.



Le Studio place les experts de la donnée en autonomie afin qu’ils puissent délivrer le meilleur service à leurs clients. La plateforme leur permet de mettre en avant les indicateurs de performance grâce à des graphiques animés. Les applications peuvent plonger dans les données et offrir plusieurs vues ou granularités différentes.



Un DSI ou un intégrateur peuvent désormais adresser les demandes des différents métiers, Marketing, RH, Commercial, Finance et Top Management avec une seule plateforme. Ces applications sont entièrement personnalisables et peuvent évoluer en fonction des besoins des utilisateurs.



La formation pour manier le produit dure une demi-journée. “L’objectif de Toucan Toco est de mettre en autonomie les experts et les analystes rapidement afin qu’ils puissent faciliter la consommation de la donnée auprès de leurs clients”, partage Charles Miglietti, Président et co-fondateur de Toucan Toco.

Le studio Toucan Toco, une attente du marché



Après plus de 3 ans d’existence et 90 clients grands comptes parmi lesquels Total, La banque postale, EDF, JCDecaux, LVMH, Toucan Toco vise aujourd’hui la position de leader européen du reporting d’ici 2020.



“Ce nouveau produit s’inscrit dans notre stratégie de développement par un réseau de partenaires intégrateurs. Avec le succès des nos applications auprès des grands groupes en France, nous avons décidé de créer une plateforme permettant aux populations expertes de générer elles-mêmes des applications de reporting. Notre but est d’augmenter leur niveau d’autonomie et de performance”, annonce Charles Miglietti.