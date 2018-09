Tout savoir sur Microsoft Power BI

Liée au Cloud, l’offre PowerBI.com offre de nombreux avantages à ses utilisateurs puisque peu coûteuse (prix dérisoire et éloigné des prix des autres fournisseurs) et sans installation locale, elle est régulièrement mise à jour sans heurts. Elle permet aussi un accès constant aux dernières nouveautés et tout cela sur PC, tablette et mobile. Sur mobile, il est même possible de créer des alertes, annoter des visualisations et créer une liste de favoris.



Le partage et la collaboration sont au cœur de cet outil. Les membres de l’équipe peuvent voir, interagir, créer et modifier une version originale s’ils y sont autorisés.



Power BI est une solution de data visualisation qui peut se greffer à de multiples sources de données (plus de 60 sources). Elle peut aussi très facilement se brancher sur des solutions BI existantes, des solutions logicielles comme ServiceNow ou des données de réseaux sociaux.



De plus, il existe plusieurs modes de fonctionnement qui permettent d’interroger les données sources. Notamment un qui permet d’accéder en direct aux données depuis la source au moment où les utilisateurs utilisent les rapports. Par conséquent, il permet de ne déposer que des Metadatas dans le cloud sans avoir besoin de charger les données.



Enfin, il existe également une version « on Premise » pour les plus réticents au cloud : PowerBI Report Server. Cette version permet d’avoir un portail de rapports dans lequel il est possible de publier des rapports Power BI, des rapports mobiles et des indicateurs de performance. Petit bémol de cette version, elle évolue beaucoup moins vite que la version PowerBI.com et ne bénéficie malheureusement pas de toutes les nouveautés.



Il est clair que l’analyse prédictive est la clé du succès pour le Big Data ! Avec pour intention première de créer de la valeur ajoutée sur les données générées et collectées par les entreprises. C’est dans cette perspective que l’écosystème Microsoft Business Intelligence développe et met à disposition toute une série de solutions permettant de traiter ces sujets. Dans cet écosystème Power BI est par conséquent déjà prêt à exécuter des modèles prédictifs sous R et ainsi pouvoir exposer le résultat et la valeur ajoutée qui en découle.



Microsoft est ostensiblement dans la dynamique de l’évolution des systèmes d’information autour de toujours plus de données et multiplie ses offres dans ce sens.



Bien que cette solution soit encore récente, les experts Micropole ont plusieurs fois eu l’opportunité de mener à bien des projets chez leurs clients tels que de l’accompagnement dans l’organisation et la mise en place de l’outil au sein de l’entreprise : création des premiers dashboards, formations des acteurs chez le client afin qu’ils deviennent autonomes… Le groupe intervient également régulièrement sur la réalisation de POC et pilotes.